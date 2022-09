Crédit Agricole Technologies et Services fait évoluer, pour ses propres besoins, sa plateforme de gestion des accès et des identités avec Usercube V5

septembre 2022 par Marc Jacob

Crédit Agricole Technologies et Services est le partenaire informatique et technologique des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole et assure la conception, la fabrication et la maintenance du système d’information bancaire. CA-TS constitue aussi une entreprise à part entière avec ses propres solutions informatiques répondant aux exigences de performance et de sécurité pour mener à bien ses missions pour les Caisses régionales.

C’est dans ce contexte que dès 2015, CA-TS avait déployé la version 3 de Usercube pour lancer son projet de gestion des accès et des identités dans une logique industrielle. Satisfait des résultats obtenus avec Mouv’ (solution adaptée pour la gestion des droits, fiabilité, traçabilité…), mais souhaitant accéder à de nouvelles fonctionnalités et renforcer toujours plus la sécurité, CA-TS a décidé de refondre intégralement sa plateforme Mouv’ et de la remplacer par une nouvelle solution : Maïga.

La version 5 de la solution d’Usercube s’est alors positionnée au centre de cette nouvelle plateforme. Répondant parfaitement aux besoins de CA-TS pour ses utilisateurs, Usercube V5 a aussi permis d’accéder à une interface plus conviviale, de sécuriser la gestion des accès et de pouvoir réaliser la migration dans de bonnes conditions. Pour lancer cette nouvelle version, ce projet a été mené en mode agile sur 29 sprints. Dans ce contexte, un travail de proximité a été mené entre les équipes du CA-TS et d’Usercube. Au final, ce sont plus de 50 personnes qui ont travaillé sur Maïga.

Une autre caractéristique du projet est liée à l’accompagnement constant qui a été réalisé dans les phases de conception, de développement, de lancement et de transfert de compétences auprès des équipes de CA-TS et des utilisateurs finaux de la plateforme. Cette migration était en effet un projet de très grande envergure qui impactait de nombreux éléments allant des infrastructures au volume de données à migrer par exemple. Au final, la nouvelle plateforme va gérer des millions d’objets dans les bases de données et près de 9 000 rôles.

Aujourd’hui en production, cette nouvelle solution a permis de renforcer l’expérience utilisateur et de lancer une plateforme de gestion des accès et des identités de nouvelle génération qui va continuer d’évoluer en continu pour répondre aux nouvelles demandes à venir et améliorer toujours plus les aspects liés à la cybersécurité notamment. Seront notamment abordés différents points comme : les parcours personnalisés, l’évolution des modèles de droit, une gestion des processus toujours plus automatisée, etc.

Catherine GASCHET, Leader Tribu Système d’information Interne Crédit Agricole Technologies et Services « Dès 2015, USERCUBE nous a aidé à gagner en agilité en matière de gestion des droits, des accès et des identités. Le lancement de notre nouvelle plateforme Maïga va nous permettre d’aller encore plus loin et représente un formidable accomplissement pour l’ensemble des équipes et le Product Owner de la solution, Jean-Pierre COSTES. USERCUBE se positionne donc comme un partenaire stratégique pour le CA-TS et nous permet de nous appuyer sur un environnement de confiance, performant et adapté à notre organisation. »