Création d’une unité Cybersécurité conjointe : Wallix commente l’annonce de la Commission européenne

juin 2021 par Wallix

Jean-Noël de Galzain, CEO et fondateur de Wallix et président d’Hexatrust, groupement d’entreprises en cybersécurité, réagit :

« Nous poussons depuis des années pour que l’autorité publique (Etat, collectivités territoriales et locales) prenne davantage au sérieux les menaces numériques, devenues une menace majeure qui pèse sur la société . La crise a été le catalyseur de ce que nous savions depuis longtemps : nos services publics sont particulièrement vulnérables aux cyberattaques, multipliées par 4 en France sur l’année 2021, selon de DG de l’ANSSI. Cette réponse européenne est encourageante à plus d’un titre, les États prennent enfin au sérieux ce type de menaces. Et ce projet démontre également une volonté des 27 d’aller dans le sens de plus de souveraineté sur la question numérique, et de facto, afficher son indépendance face à la Chine et les États-Unis sur ces sujet majeurs. Pour l’heure, cette coopération semble plutôt prendre la forme d’un réseau d’échange d’informations plutôt que d’innovation technologiques. Nous sommes curieux de voir où nous mènerons les réflexions actuellement en cours pour le lancement de la phase opérationnelle en juin 2022. »