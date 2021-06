Crackonosh : un malware cryptomineur présent dans des versions piratées de jeux majeurs

juin 2021 par Avast

Avast a détecté la présence de Crackonosh dans des versions piratées de :

• NBA 2K19

• Grand Theft Auto V

• Far Cry 5

• Les Sims 4 : Saisons

• Euro Truck Simulator 2

• Les Sims 4

• Jurassic World Evolution

• Fallout 4 GOTY

• Call of Cthulhu

• Pro Evolution Soccer 2018

• We Happy Few

Ce malware cryptomineur qui circule depuis au moins le mois de juin 2018 aurait rapporté plus de 2 millions de dollars en Monero à ses créateurs à partir de plus de 222 000 systèmes infectés dans le monde entier.

Selon Avast, les systèmes les plus infectés par Crackonosh se trouvent aux Philippines (18448 systèmes touchés), au Brésil (16584), en Inde (13779), en Pologne (12727) et aux États-Unis (11856).

La France n’est pas sur le banc de touche, puisque ce sont 7205 systèmes infectés qui ont été recensés par Avast. Nos voisins européens ne sont pas en reste puisque :

Le Royaume-Uni compte 8946 systèmes infectés,

L’Italie compte 8833 systèmes infectés

Espagne compte 2281 systèmes infectés

L’Allemagne compte 1799 systèmes infectés

La Belgique compte 1815 systèmes infectés