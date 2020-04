Covid-19 : le CLOUD, un allié indispensable pour le passage au télétravail massif

avril 2020 par Christophe Corne, fondateur et président du Directoire de Systancia,

De nombreuses organisations n’étaient pas préparées au télétravail massif imposé par les mesures de confinement nécessaires pour enrayer l’épidémie de Covid-19. Les salariés confinés ont dû s’organiser pour travailler depuis leur domicile. Dans ce contexte, l’ordinateur personnel est devenu un outil de travail privilégié - mais non sécurisé - pour rester connecté. Le plus souvent, les salariés utilisent un réseau virtuel privé (VPN ou Virtual Private Network) qui offre un accès insuffisant pour la protection des fichiers et dossiers professionnels.

Comme le souligne Christophe Corne, fondateur et président du Directoire de Systancia, le VPN ne permet pas d’accéder de façon sécurisée aux données de l’entreprise. Pire, la combinaison ordinateurs personnels et VPN font courir un risque majeur à ces informations, contrairement à la technologie ZTNA (Zero Trust Network Access).

Avec le ZTNA, le salarié n’a accès qu’aux ressources dont il a besoin. Cet accès est souvent associé à une rupture protocolaire : une sorte de mur étanche qui permet de s’assurer que ce qui passe entre son ordinateur personnel et la ressource atteinte est totalement sain. Selon Christophe Corne, le ZTNA est le meilleur moyen de protéger les données de l’entreprise face au risque accru de cyberattaques.

Muni de son ordinateur personnel et d’une technologie ZTNA à toute épreuve, chaque salarié dispose alors d’un accès totalement sécurisé dans le réseau de son entreprise. Reste alors à résoudre une difficulté liée à la hausse exponentielle de la charge pesant sur les infrastructures et les systèmes d’information.

C’est alors que le cloud devient un allié de poids. Déployer une solution ZTNA en mode Cloud, permet de gagner à la fois en rapidité et en flexibilité. Nul besoin alors d’investir dans une architecture particulière - paramétrages, serveurs, etc - qu’il faudrait implémenter ou à adapter au sein de chaque entreprise. Le cloud offre l’élasticité nécessaire pour répondre au pic de charge constaté actuellement. Dans une architecture ZTNA, la partie logicielle à installer dans le réseau interne de l’organisation est très légère. La majeure partie se trouvera en dehors du réseau de l’entreprise, dans le Cloud. De cette manière, en quelques heures, plusieurs milliers de nouveaux télétravailleurs peuvent être rendus opérationnels. Ce mode de fonctionnement permet un déploiement rapide et offre une garantie de charge quasiment infinie aux entreprises. Pour les organisations, l’intérêt est immédiat : elles peuvent disposer de milliers de collaborateurs en télétravail pendant toute la durée de la crise sanitaire.