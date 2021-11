Covid-19 : la pandémie fait de la CyberSécurité l’enjeu majeur de la décennie à venir

novembre 2021 par Jérome Demori, Directeur Technique d’Avelia

La pandémie de Covid-19 a introduit de nouveaux concepts jusqu’alors inconnus, tels que les gestes barrières et la distanciation sociale. Avec eux, c’est toute l’organisation du travail qui a été transformée en profondeur. Les entreprises ont notamment dû accélérer leur transition numérique, quitte à improviser, pour se conformer à une nouvelle obligation : le recours au télétravail. Toutes se sont focalisées sur l’encadrement et l’animation des équipes, le suivi et l’avancée des tâches. Elles se sont équipées de nouveaux logiciels, ont appris à utiliser les outils de visioconférence.

Mais il y a un domaine qui a été trop souvent occulté, alors même que les enjeux sont énormes pour aujourd’hui et pour demain : la cybersécurité. La crise sanitaire a fait exploser les piratages quels que soient la taille et le secteur d’activité des organisations, qu’elles soient privées ou publiques. Selon l’AFP, il y a eu une augmentation de 30 000 % des cyberattaques et une croissance de 250% des ransomwares. Et les montants réclamés peuvent être astronomiques ! A titre d’exemple, 50 millions de dollars ont récemment été réclamés à Acer (source).

Jérôme Demori, Directeur Technique d’Avelia (expert depuis 2013 en Cloud, Réseaux & Telecom), souligne :

Il faut alerter sur la dangerosité inédite de la cybercriminalité. Elle a augmenté en quantité, mais aussi en sophistication : les hackers procèdent à une double voire à une triple extorsion. En effet, non seulement l’entreprise est victime d’un chantage, mais toutes les données des utilisateurs/usagers sont désormais utilisées : eux aussi peuvent être rançonnés. Heureusement, il existe des solutions pour sécuriser le travail à distance.

Le télétravail augmente la vulnérabilité des entreprises

Avant le confinement, les DSI tentaient de sensibiliser leurs équipes sur les risques liés à l’utilisation de leurs appareils personnels pour travailler. Mais aujourd’hui, la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle est devenue totalement poreuse.

Puisqu’ils travaillent à distance, les collaborateurs utilisent leur propre réseau pour se connecter. Or ce dernier est loin d’être suffisamment sécurisé ! Ils vont donc fragiliser la sécurité de l’entreprise, et ce d’autant plus que les attaques de tous types se multiplient.

Jérôme Demori confirme :

C’est le plus souvent une erreur humaine qui est à l’origine d’une faille de sécurité et d’un vol de données. Il suffit qu’un utilisateur clique sur un lien frauduleux pour permettre aux hackers de voler des données ultra-confidentielles...

En tant qu’opérateur et expert en réseau et sécurité avancée, Avelia avait déjà la conviction que la sécurité réseau deviendrait une priorité pour les années qui viennent.

Cette société spécialisée intervient donc pour auditer les outils utilisés par sa clientèle, afin de proposer le cas échéant des dispositifs adaptés à leurs besoins. Elle a d’ailleurs développé des partenariats forts avec des pointures du système en les intégrant à ses solutions opérateurs.

Un opérateur avec une expertise à 360° dans le domaine de la sécurité avancé

Pour les entreprises, même les plus petites, la question n’est plus de savoir si elles seront ou non attaquées, car c’est une certitude. C’est pour cela que des entreprises de E-Sport, des pépinières d’entreprise, des ambulances, des établissements de soin, des groupes scolaires, des associations, des leaders du marché... font appel à Avelia pour ne plus laisser leur sécurité au hasard.

Jérôme Demori précise :

Selon les remontées du terrain, seulement 32% des entreprises savent répondre "oui" à la question suivante : "La responsabilité légale et juridique de votre sécurité réseau est-elle à jour ?" C’est bien trop peu ! Fournisseur de l’intégration de la sécurité au sein des entreprises, Avelia propose un service complet et sur-mesure, notamment en les aidant sur les enjeux qu’elles ne maîtrisent pas forcément.

Par exemple, parce que les DSI n’ont pas le temps de former leurs collaborateurs à l’ensemble de la sécurité, Avelia met à leur disposition un livre blanc des bonnes pratiques, à visée de formation. Il permet d’apprendre à repérer les emails frauduleux et ainsi éviter les pièges bien connus des professionnels du secteur, mais pas toujours de leurs collaborateurs. Avelia s’impose donc comme un prestataire de confiance pour toutes les problématiques liées à la sécurité réseau, aux VPN et Firewall, au SDWAN (sécurité périmétrique complète) et au MPLS (lien réseau fort sans perte).

