Covid-19 : Mailinblack propose gratuitement de sécuriser les établissements de santé français

mars 2020 par Marc Jacob

Les hôpitaux, les cliniques, ou les cabinets seront en surcharge de travail. Il semble que la capacité générale des hôpitaux ne puisse pas absorber le volume de patients à venir, engendrant de la priorisation des malades. Dans ce contexte, Mailinblack souhaite aider le système de santé informatique à pouvoir fonctionner de manière optimale. Une attaque informatique tel que ransomware serait fatal, ralentissant les capacités opérationnelles des soignants, les communications d’analyse, ou encore la logistique. Le scénario d’attaque, de plus en plus fréquent, est celui du phishing – ou usurpation d’identité, provoquant généralement un grief financier et/ou un ralentissement du système d’informations. Le personnel hospitalier doit se concentrer sur les patients et non sur des problèmes informatiques qui ralentiraient le traitement des dossiers.

De plus, Mailinblack s’engage auprès des TPE et PME en proposant 3 mois gratuits pour toute souscription d’un an, conscient que les entreprises sont obligées de s’adapter pour protéger leurs salariés. Certaines – lorsque le métier de leurs salariés le permet – ont déjà mis en place le télétravail, donc plus d’échanges par email et de visioconférence et moins de vigilance et de protection. Thomas Kerjean, Directeur Général de Mailinblack, entouré de 11 experts parmi lesquels François Cazals (HEC), Laurence Devillers (chercheuse en IA, CNRS) ou encore Jullien Brezun (DG de GreatPlaceToWork) s’est exprimé via un manifeste pour un droit à la déconnexion, sujet important à venir suite à la progression du télétravail : https://www.mailinblack.com/droitde...

