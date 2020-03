Covid-19 - L’Afnic liste 10 gestes barrières numériques pour garder un Internet performant pendant la crise

mars 2020 par Afnic

Pendant l’épidémie et le confinement, l’usage d’internet va être plus que jamais indispensable pour toutes sortes de professionnels, chercheurs, médecins et soignants en tête, mais aussi pour les nombreux salariés en télétravail, les étudiants, écoliers, etc. Pour faire face à tous leurs besoins, des plus essentiels télémédecine, télétravail, aux plus secondaires, mais non moins utiles, loisirs et streaming, il faut adopter des gestes barrières numériques qui éviteront des blocages, des ralentissements et des difficultés de communication.

• Quand cela est possible, désactiver les données (ne garder que la voix) de son smartphone quand on travaille sur son ordinateur ; ceux qui télétravaillent devant leur ordinateur ont accès à à peu près tout ce qu’ils peuvent utiliser sur leur smartphone.

• Eteindre les tablettes et la box télévision quand celles-ci ne sont pas utilisées.

• Ne pas faire systématiquement « répondre à tous » quand ce n’est pas nécessaire pour ne pas encombrer les serveurs.

• Ecouter la radio en fm, plutôt que via internet.

• Télécharger les fichiers lourds, les films, les jeux vidéos le soir.

• Ne pas télécharger en ultra HD, un film en format standard DVD pèse autour de 2 Gigaoctet, contre 100 Go pour un film en ultra HD, et les écrans adaptés sont rares.

• Mettre à jour ses antivirus, et vérifier que les patchs de sécurité des éditeurs de logiciels de confiance utilisés sont bien installés et éviter ainsi les failles de sécurité qui pourraient nuire à tout le réseau d’entreprise auquel on se connecte à distance.

• Paramétrer l’affichage de ses mails en texte brut pour ne pas risquer de cliquer sur une URL malveillante.

• Quand on a le choix, préférer une connexion fixe passant par la box à une connexion 4G pour se connecter à internet.

• Paramétrer le débit de son site de streaming favori au moins un cran en dessous.

Ces gestes de base sont utiles en période de crise, comme hors période de crise. Mais dans la situation actuelle, chacun peut faire une différence, en adoptant une approche sobre de son utilisation des outils numériques. Cela évitera des ralentissements, des congestions, l’exploitation de failles de sécurité, et permettra à chacun de pouvoir confortablement continuer à bénéficier des outils numériques. Ces gestes ont aussi un impact à moyen terme sur la consommation énergétique du numérique. Les maitriser et prendre ces habitudes, c’est également participer à la maitrise de l’impact environnemental de nos pratiques numériques.