Couchbase lance deux nouveaux programmes de certification

février 2021 par Marc Jacob

Couchbase lance de deux programmes de certification sur ses solutions : Couchbase Professional Administrator et Couchbase Associate Architect Certification. Ceux-ci interviennent en réponse aux demandes croissantes des clients de Couchbase et s’appuient sur l’engagement de l’entreprise à leur offrir une expérience continue et approfondie de connaissance des solutions. Ces certifications seront délivrées par la Couchbase Academy.

La Couchbase Academy propose trois niveaux de certification : Associate, Professional et Expert - avec de nouvelles formations et certifications ajoutées chaque trimestre.

Le programme "Professional Administrator" consiste en une formation approfondie considérée comme la référence pour les administrateurs de Couchbase dans les environnements business. La formation "Associate" renforce quant à elle la confiance dans les concepts fondamentaux de Couchbase et le niveau "Professional" se base sur l’acquisition des compétences nécessaires à la mise en place rapide de Couchbase au sein d’une organisation.

Comme son nom l’indique, le nouveau programme Couchbase Associate Architect est conçu pour aider les architectes d’applications et de solutions à trouver la meilleure façon d’aligner les projets de développement individuels sur les objectifs commerciaux généraux. Le programme offre une immersion profonde dans les services Couchbase et utilise des exemples de code dans les trois langages les plus utilisés pour les déploiements Couchbase - Java, C# et Node.js. L’architecte peut clairement voir des exemples de codage pratiques dans le langage utilisé dans son organisation.

Mais ce ne sont pas seulement les architectes qui bénéficieront de ce programme. Le Couchbase Associate Architect est un cours complet qui offre une vue d’ensemble de l’étendue des capacités de Couchbase et constitue le programme idéal pour commencer à travailler avec la solution. Le programme Associate Architect sera disponible à l’inscription à partir du 26 février.