Couchbase Cloud est disponible sur Microsoft Azure

janvier 2021 par Marc Jacob

Couchbase Cloud est une version entièrement gérée de Couchbase Server, la base de données NoSQL reconnue et polyvalente. Couchbase Server combine de hautes performances, une architecture de stockage clé-valeur orientée mémoire avec un langage de requêtage compatible SQL, des SDK robustes pour les développeurs et le format JSON permettant des schémas flexibles. Le tout est déployé sous la forme d’une architecture évolutive élastiquement, conforme à ACID et incluant la réplication à l’échelle globale. Couchbase Cloud associe cette puissance et cette polyvalence tout en éliminant la complexité et la charge de la gestion, de l’exploitation et de la maintenance d’une base de données dans le cloud.

L’incertitude économique actuelle incite les organisations à accélérer leurs plans de transformation numérique, en mettant à égalité les opportunités et coûts informatique. Couchbase Cloud aide les organisations à capitaliser sur ces deux objectifs notamment grâce à :

• Couchbase Server, associé aux bonnes pratiques émergentes de déploiement dans le cloud privé virtuel (in-VPC) sur Microsoft Azure, qui permet aux clients de réduire les coûts opérationnels des déploiements traditionnels sans renoncer au contrôle des données et de la sécurité,

• Un plan de contrôle unique pour la gestion du multicloud et la réplication entre les datacenters (XDCR), simplifiant la gestion et le déploiement de plusieurs clusters à travers les clouds dans plusieurs régions,

• Une configuration et des licences transparentes qui, associées aux performances node-for-node du logiciel, permettent d’atteindre un faible coût total de possession (TCO) pour les applications qui servent aujourd’hui les communautés d’utilisateurs en ligne uniquement.

Couchbase Cloud combine la performance à des politiques de licence très transparentes qui permettent aux clients de construire leurs propres comparaisons de coûts et de faire des choix clairs. Les avantages comprennent :

• Des crédits horaires ou prépayés sans limite mensuelle minimale

• Pas de cumul de marges en cachant l’IaaS dans les abonnements

• Les clients peuvent configurer et développer leur IaaS selon leur rythme de développement, de test, de production et de croissance

• Le choix des niveaux de SLA par cluster via les options Developer Pro et Enterprise

• Éviter la dépendance commerciale aux fournisseurs de services cloud par l’utilisation d’applications spécifiques aux fournisseurs

Disponibilité

Couchbase Cloud sur Microsoft Azure est déjà disponible sous la forme d’un essai de 30 jours, qui s’exécute dans le compte Azure du client. Il est proposé en deux packages, Developer Pro et Enterprise, qui offrent des garanties de niveau de support différentes pour les besoins de développement et de test et pour les applications critiques de production.