Couchbase Cloud est disponible sur Amazon Web Services

juin 2020 par Marc Jacob

Couchbase annonce la disponibilité générale de Couchbase Cloud, sa base de données en tant que service (DBaaS) et entièrement gérée. Couchbase Cloud est d’ores et déjà disponible sur Amazon Web Services (AWS) et le sera sur Microsoft Azure et Google Cloud Platform d’ici la fin de l’année.

L’évolution rapide de l’économie fait s’accélérer la transformation digitale dans la majorité des organisations, entrainant une pression en termes d’opportunités et de contrôle des coûts dans le domaine de l’informatique. Couchbase Cloud aide les organisations à capitaliser sur ces deux objectifs grâce à :

• La flexibilité et la performance de Couchbase Server. Combinées aux meilleures pratiques de déploiement de cloud privé virtuel (VPC) sur AWS, elles permettent de réduire considérablement les coûts opérationnels des déploiements sans renoncer au contrôle des données et à la sécurité

• Un plan de contrôle "single pane of glass" pour la gestion multicloud et la réplication croisée des centres de données (XDCR), simplifiant encore davantage la gestion et le déploiement de plusieurs clusters à travers les clouds à différents endroits

• Une configuration et des licences simples, accessibles au client. Associées aux meilleures performances du logiciel, elles offrent un coût total de propriété (TCO) exceptionnellement bas pour les applications utilisées en ligne uniquement.

Couchbase Server : puissance et flexibilité

Couchbase Server est la base de données NoSQL originale et polyvalente qui a inspiré l’évolution de l’ensemble des plateformes du marché. Elle combine

• Une haute performance,

• Une architecture de stockage mémoire avec son langage de requête compatible SQL,

• Des SDK de développement robustes,

• Un format JSON flexible au niveau des schémas.

Le tout est déployé sous la forme d’une architecture en grappe évolutive, conforme à ACID et reproductible à l’échelle mondiale.

La puissance et la polyvalence de Couchbase Cloud permettent aux clients de prendre en charge un ensemble d’applications et de cas d’utilisation très performants, tels que la mise en cache de sessions en ligne, les profils d’utilisateurs ou encore la gestion de catalogues pour les détaillants, les fournisseurs de contenu multimédia et les entreprises qui doivent s’adapter à notre nouveau monde exclusivement en ligne.

Gestion des données et de l’infrastructure avec AWS

Le déploiement In-VPC sur AWS repose sur le service Amazon Elastic Kubernetes (Amazon EKS) destiné à déployer et à gérer Couchbase directement depuis les comptes cloud des clients. Ainsi, les performances de la base de données correspondent étroitement à celles de l’infrastructure sous-jacente, permettant aux clients de bénéficier du même degré de contrôle que lorsqu’ils géraient leur propre datacenter, mais à un coût moindre. Cette technique de déploiement offre aux clients la possibilité d’utiliser et de gérer :

• Les meilleures pratiques de sécurité d’AWS et les préférences en matière de souveraineté des données ;

• Les coûts liés à la circulation des données ;

• La sélection des instances d’Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ;

• La configuration des instances par cluster ;

• L’application des remises négociées dans le cadre du programme AWS obtenues pour leur compte.

Configuration des clusters de base de données via une interface de contrôle unique et complète

Les déploiements de Couchbase Cloud sont gérés par son interface de contrôle qui permet aux administrateurs DevOps de se décharger de la supervision des déploiements globaux en fournissant :

• Une surveillance automatisée de l’extensibilité automatique, des mises à niveau, de la disponibilité, de la surveillance et des alertes dans tous les clusters et tous les clouds.

• Un contrôle précis utilisant le Multidimensional Scaling (MDS) pour adapter les performances des charges de travail des applications à ses services Couchbase à leurs instances AWS sous-jacentes afin d’optimiser la consommation des ressources

Maîtrise du mouvement des données dans le cloud grâce à la réplication inter-centres de données (XDCR)

Grâce à sa capacité XDCR, Couchbase Cloud permet une réplication globale et filtrée du contenu des clusters vers n’importe quel emplacement, offrant ainsi aux clients la possibilité de répondre aux exigences de souveraineté des données et aux besoins spécifiques des utilisateurs :

• de gérer automatiquement la migration des données, la sauvegarde, la reprise en cas d’incident vers et depuis les clouds hybrides, ainsi qu’à l’intérieur des régions dans le cadre du RGPD et d’autres réglementations • d’éviter le verrouillage des fournisseurs de CSP avec la possibilité de répliquer les données vers Azure & GCP lorsqu’elles seront disponibles.

Puissance et transparence pour un CTO le plus faible du marché NoSQL DBaaS Couchbase Cloud apporte des avantages significatifs en maintenant des coûts opérationnels souples et les plus faibles possibles. Cela s’explique par la convergence entre les politiques commerciales de Couchbase et les performances de Couchbase Server, hautement documenté pour node-for-node. Des études comparatives ont mesuré que ces performances étaient de 2 à 20 fois supérieures à celles d’offres concurrentes sur des infrastructures similaires. Le MDS permet également permet aux déploiements de faire correspondre les performances aux charges de travail de leurs nœuds d’infrastructure. Par conséquent, Couchbase Cloud permet aux clients de réduire considérablement leurs dépenses en ressources IaaS par rapport aux autres solutions.

Couchbase associe les performances de ses solutions à des politiques de licence transparentes qui permettent aux clients de réaliser des comparaisons fiables et donc de faire des choix éclairés. Ces avantages comprennent notamment :

• Des crédits horaires ou prépayés sans minimum mensuel

• Aucun cumul de marges lié à l’intégration de l’IaaS dans l’abonnement

• Le client configure et développe l’IaaS à son propre rythme de développement, de test, de production et de croissance

• Une remise de 20% ou plus sur les crédits prépayés combinée à une remise de 75% ou plus sur les instances réservées (IR) de AWS dans la facturation des offres privées

• Le choix des niveaux de SLA par cluster avec les options Developer Pro & Enterprise, permettant d’économiser plus de 35% avec des SLA détendus

• La prévention du blocage des fournisseurs de services en ligne par l’utilisation d’applications spécifiques aux fournisseurs

Disponibilité

Couchbase Cloud est disponible aujourd’hui, avec un essai de 30 jours, depuis le compte AWS de chaque client. La solution est proposée en deux packages (Developer Pro et Enterprise) qui offrent chacun différents niveaux de service pour les besoins de développement et de test, et de garanties pour l’assistance des systèmes de production. La disponibilité sur Microsoft Azure et Google Cloud Platform est prévue d’ici la fin de l’année.