Cosmian lance sa solution logicielle CipherCompute

avril 2021 par Marc Jacob

Après 2 ans de R&D et plusieurs projets pilotes menés avec succès auprès de grandes entreprises françaises, l’éditeur Cosmian dévoile et commercialise sa première solution logicielle CipherCompute. S’appuyant sur des technologies cryptographiques de pointe, cette solution permet d’utiliser, de façon collaborative et sécurisée, des données sensibles sans jamais les partager en clair.

Grâce à CipherCompute, les entreprises sont donc, pour la première fois, capables de réaliser des calculs collaboratifs de données sensibles entre différentes entités sans jamais exposer ces données en clair. CipherCompute répond ainsi aux enjeux de collaboration massive sur les données.

Un changement de paradigme majeur pour les entreprises et la promesse de nouveaux usages jusqu’à présent inenvisageables

Voici quelques exemples d’application des premiers clients de CipherCompute :

o Santé : Calcul de scoring de pathologie sur des données de sources différentes entre dispositifs médicaux/hôpitaux/médecin

o Services financiers : Mise au point de modèles Data Science en provenance de différents sources de données internes i) Créer des puits de données virtuels plus gros et plus riches ii) Limiter l’exposition des data scientists aux données sensibles sans entraver la mise au point de modèles prédictifs.

o Services financiers : Détection de fraude, calculs et analyses de KPIs sur des IBANs suspects. Utilisation des informations sensibles entre filiales, établissements concurrents et autorités de régulation en respectant la confidentialité des informations traitées.

o Cybersécurité : Détection d’évènements cyber communs entre OIVs ou OIVs/sous-traitants (supply chain)

#Deeptech : des recherches mathématiques de pointe directement applicables en solution logicielle

Le développement de CipherCompute a été réalisé en collaboration avec des équipes de recherche en cryptographie parmi les plus remarquables au plan mondial.