Coronavirus : IPgarde met en place une cellule spéciale "Télétravail"

mars 2020 par Emmanuelle Lamandé

Dans le contexte sanitaire et économique actuel, et alors que les entreprises doivent s’organiser pour faire face à la pandémie, IPgarde met en place une cellule spéciale de conseil et d’accompagnement à la pratique du télétravail.