CoronaVirus : Etat des lieux des cyberattaques qui se multiplient / SentineLabs

mars 2020 par SentinelOne

Au cours des trois derniers mois, SentinelLabs a observé un recours massif au terme COVID-19/Coronavirus pour imaginer des attaques de plus en plus sophistiquées. Les campagnes vont des escroqueries courantes (vente de fournitures en Bitcoins sur le darknet/sites en .onion) aux campagnes de spam non ciblées (principalement pour la collecte de données personnelles). Des groupes de criminels organisés sont même allés jusqu’à vendre des "kits" de logiciels malveillants et de hameçonnage spécifiques, qui peuvent être personnalisés et exploités dans des attaques en aval pour un faible montant (moins de 1 000 dollars). Rien n’est sacré non plus : pas même la mort tragique de la star de la NBA Kobe Bryant, dont l’image a été utilisée pour proposer aux fans le téléchargement de fonds d’écran malveillants.

Pour en savoir plus https://labs.sentinelone.com/threat...

(article en anglais)