Corning ouvre une usine de production de fibres optiques en Pologne

septembre 2022 par Marc Jacob

Cette installation, l’une des plus grandes usines de fibre optique de l’Union européenne, est la dernière d’une série d’investissements mondiaux de Corning dans la fabrication de fibres et de câbles totalisant plus de 500 millions de dollars depuis 2020, soutenus par une demande croissante et des engagements solides de la part de ses clients.

Les opérateurs de réseaux en Europe investissent dans l’expansion du haut débit afin d’offrir un accès à internet très rapide à davantage de personnes. Ces initiatives, ainsi que les investissements dans la 5G et les centres de données cloud, marquent les premières étapes d’une grande vague de croissance pluriannuelle pour les réseaux construits sur la fibre, avec une bande passante pratiquement illimitée. Corning, en tant qu’inventeur de la fibre optique à faible perte et leader mondial des communications optiques passives, occupe une position unique pour soutenir la construction de ces réseaux.

La nouvelle installation comptera 250 employés qui s’ajoute aux 3 000 personnes travaillant déjà en Pologne et s’appuie sur les 20 ans de succès de Corning dans la région. Elle offre à l’entreprise un accès privilégié aux talents grâce à la main-d’œuvre qualifiée et aux formations techniques disponibles dans la grande région de Varsovie. Corning fabrique des câbles optiques et des composants de connectivité sur son campus de Strykow.

Corning étend également sa capacité de production aux États-Unis pour répondre à la demande croissante en haut débit en Amérique du Nord. En août, la société a annoncé qu’elle allait ouvrir une usine de production de câbles près de Phoenix, en Arizona. L’expansion de la production de câbles annoncée l’année dernière en Caroline du Nord est en cours. En y ajoutant une capacité de production de fibres en Pologne, Corning sera en mesure d’augmenter l’offre et la production locales pour servir les marchés mondiaux et répondre à la demande croissante.