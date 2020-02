Corning lance une nouvelle gamme de câbles pour répondre à la révision des directives européennes sur la sécurité incendie en matière de RPC

février 2020 par Marc Jacob

Corning Incorporated lance une nouvelle gamme de produits de câblage qui lui permet de se conformer aux directives européennes révisées et plus strictes.

Durant l’été 2019, l’Agence de l’Union Européenne pour les chemins de fer (the European Union Agency for Railways) a publié des directives révisées sur la sécurité des câbles présents dans les tunnels ferroviaires, demandant à présent que tous les câbles répondent aux caractéristiques du Règlement sur les Produits de Construction (RPC) avec un effet immédiat. Ces caractéristiques sont : une faible inflammabilité, une faible propagation du feu, faible toxicité et faible densité de fumée. En janvier 2020, la classification B2 a été reconfirmée comme exigence minimale générale de sécurité incendie pour cet usage.

Afin d’y répondre, Corning a introduit FREEDM™, la gamme de câbles B2 à structure libre, double gaine intérieure/extérieure, sans gel et armé métallique, développée pour fournir les meilleurs produits à destination des infrastructures de câblage optique dans les tunnels ferroviaires au sein de l’Union Européenne (UE), mais également dans le monde.

Cette gamme de câbles a déjà été déployée en Europe centrale et a fait ses preuves dans les grands réseaux urbains de cette région.

Les câbles de la gamme B2 FREEDM™ offrent un certain nombre d’avantages aux exploitants et aux installateurs ferroviaires, notamment :

o Une construction de câble sèche, sans aucun gel, qui permet de gagner du temps pour l’installation et soutient le comportement au feu en créant moins de déchets dangereux, une faible inflammabilité, une faible propagation du feu, une faible toxicité et une faible densité de fumée.

o Câble blindé permettant une meilleure protection dans des environnements exigeants.

o Gamme de fibres allant de 12 à 192F.

o Adaptabilité dans un certain nombre d’environnements, y compris pour un usage intérieur/extérieur, en conduit/enterré ou tiré.

o Technologie d’étanchéité pour les usages intérieurs/extérieurs, créant une barrière contre l’humidité.

o Modèle de câble facilement identifiable et label CE présent sur la gaine du câble pour offrir une transparence totale au client en ce qui concerne les performances du câble selon les normes de la RPC.

Corning propose un large portefeuille de câbles B2 répondant aux exigences de multiples usages présentant des risques d’incendie élevés, tels que les hôpitaux, les écoles, les hôtels, les immeubles de grande hauteur, les tunnels, les bâtiments publics ou gouvernementaux et les centres de données.