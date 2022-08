Corning élargit son portefeuille de connectivité Evolv™

août 2022 par Marc Jacob

Les nouvelles solutions de connectivité Evolv de Corning aideront les opérateurs à rationaliser l’obtention des permis, à accélérer l’installation sur le terrain et à optimiser les tests de réseau. Comme tous les produits de la gamme Evolv, les solutions les plus récentes offrent aux opérateurs la flexibilité dont ils ont besoin pour déployer des réseaux en fibre optique de façon efficace - ce qui est vital à une époque où la demande en bande passante et les investissements publics dans le haut débit s’accélèrent.

Les nouvelles solutions Evolv touchent toutes les phases du déploiement :

Planification : La nouvelle application de réalité augmentée, Visualiseur RA Evolv de Corning permet aux opérateurs de montrer comment les terminaux seront placés avant un déploiement. Cette capacité peut faciliter l’approbation des permis, en particulier dans les environnements tels que les façades de quartiers historiques, où l’approbation du propriétaire du bâtiment est requise.

Installation sur le terrain : Les nouveaux terminaux Evolv offrent une flexibilité de déploiement supplémentaire. Des couvercles à peindre permettent aux opérateurs de déployer les terminaux sur les façades avec un impact esthétique minimal. Le kit de connexion Evolv One-Fiber Pushlok™ permet aux opérateurs de connecter facilement les drops Pushlok entre eux, ce qui simplifie le déploiement.

Supervision et tests : Les nouveaux réflecteurs de ports de terminaux Evolv peuvent être associés à la technologie de supervision des réseaux optiques pour permettre une surveillance automatisée sur tout un réseau. Cela permet aux techniciens d’isoler facilement des segments de câble pour la maintenance préventive et le dépannage.

Les terminaux Evolv de Corning, compacts et faciles à installer, peuvent être déployés dans le sol ou en aérien, sur un poteau, une façade ou sur brin. La technologie Pushlok permet une installation simple d’une seule main, avec un retour tactile et sonore. La facilité d’installation et la manipulation optimisée sur le terrain reflètent les connaissances et l’expérience acquises par Corning en équipant 70 millions de foyers dans le monde avec ses solutions de connectivité durcie.