Corning Incorporated dévoile le Système de distribution EDGE™

mars 2023 par Marc Jacob

Les datacenters actuels, immenses plateformes de stockage sur lesquels s’appuient les applications riches en données, doivent être agrandis pour faire face aux flux d’informations croissants, notamment liés à l’utilisation de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle par de plus en plus de secteurs. Le système de distribution EDGE vient compléter l’expérience reconnue de Corning dans le développement de solutions préconnectorisées pour le secteur des communications optiques. Ce système facilite le déploiement des câbles reliant les baies de serveurs dans les Data Centers.

Les premiers déploiements à grande échelle dans des Data Centers aux États-Unis, en Europe et en Asie ont montré que le Système de distribution EDGE peut réduire le coût total d’installation de 20 %.

Le système de distribution EDGE est :

• Plus rapide : Les solutions actuellement utilisées dans les datacenters peuvent se révéler trop coûteuses ou trop longues à installer. Le système de distribution EDGE permet aux opérateurs d’augmenter leur capacité plus rapidement, en rassemblant des dizaines de jarretières dans un seul assemblage. Cette technique réduit la longueur du processus d’installation de 70 %, tout en le rendant plus sécurisé et moins dépendant de la main d’œuvre qualifiée. En accélérant l’augmentation de leur capacité, les opérateurs peuvent également minimiser le coût total d’installation et constateront des revenus plus rapidement.

• Plus durable : Les opérateurs ont la possibilité de repenser leurs réseaux physiques, des commutateurs lames aux commutateurs top-of-rack, ce qui minimise l’utilisation de métal et de plastique et réduit l’empreinte carbone des liaisons optiques. De plus, le rassemblement de jarretières dans un seul assemblage diminue l’usage de supports de câbles et d’emballages de produit. Ensemble, la consolidation des câbles et la minimisation des matériaux et des emballages permettent de réduire jusqu’à 55 % l’empreinte carbone par rapport aux solutions existantes.

• Personnalisable : L’outil et l’expert de personnalisation virtuels de Corning, ainsi que l’assistance technique régionale sont à la disposition des opérateurs pour personnaliser le système en fonction du nombre de fibre souhaité, du nombre de points d’accès et du type de connecteur.