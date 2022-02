Contrôle d’accès : Scottish Power Energy Networks (SPN), consolide sa relation avec LOCKEN.

février 2022 par Marc Jacob

Pour répondre aux besoins des configurations d’accès de SPN, LOCKEN a déployé la clé intelligente sans contact, fabriquée par ISEO, qui combine les avantages d’une serrure mécanique traditionnelle et ceux d’une solution électronique de pointe, où les informations sont échangées entre la clé et le cylindre par induction magnétique plutôt que par contact électrique. Ceci permet l’ouverture presque instantanée de la serrure et garantit la fiabilité du matériel, évitant tout risque de défaillance de contact causée par une oxydation ou une accumulation de poussières dans le cylindre.

La clé intègre un module Bluetooth, qui se connecte au smartphone de l’utilisateur par l’intermédiaire de l’application MyLocken. Elle permet d’offrir un contrôle d’accès en temps réel au cas par cas, d’atteindre des niveaux de sécurité qui ne sont habituellement possibles que dans des systèmes de contrôle d’accès câblés et de rehausser sensiblement la conformité aux normes de sécurité en vigueur dans le secteur.

Nick Dooley, Directeur Général chez LOCKEN UK Ltd : « Nous sommes ravis de participer au succès du déploiement de notre solution sur l’ensemble de l’infrastructure de Scottish Power Network et de constater qu’il contribue à améliorer toute l’organisation, aussi bien sur les aspects de sûreté des employés et sous-traitants qu’en termes de conformité aux réglementations et normes de sécurité. Notre solution innovante permet une gestion d’accès simple, flexible et efficace, qui a été intégrée dans les systèmes logiciels existants de SPN, en leur apportant une plus grande efficacité opérationnelle et des fonctionnalités étendues. »