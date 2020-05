Contrast Security, visionnaire du Magic Quadrant de Gartner 2020 pour les tests de sécurité des applications

mai 2020 par Marc Jacob

Contrast Security annonce sa nomination dans le carré « Visionnaires » par Gartner du nouveau "Magic Quadrant for Application Security Testing" pour 2020. Contrast propose la seule plate-forme AppSec native de l’industrie qui utilise l’instrumentation de bout en bout pour intégrer la sécurité dans les applications, du développement à la production. Contrast offre aux équipes de sécurité et de développement un changement de paradigme en matière de sécurité des applications (AppSec) grâce à des instruments de sécurité qui déverrouillent l’intelligence des routes pour observer les flux d’une application pendant qu’elle est en cours d’exécution. Cela permet à Contrast de fournir une sécurité applicative continue tout au long du cycle de développement logiciel (SDLC) et d’automatiser l’identification des vulnérabilités et la correction des failles tout en éliminant pratiquement tous les faux positifs et les faux négatifs.