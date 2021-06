Contrast Security complète sa plateforme DevSecOps

juin 2021 par Marc Jacob

Contrast Security annonce le lancement de Contrast Scan qui permet l’audit de code source (SAST) par une analyse statique native afin de détecter les vulnérabilités au début du cycle de vie du développement logiciel. La solution Contrast Scan étend les fonctionnalités DevSecOps de la plateforme Contrast Application Security à l’ensemble du cycle de développement, permettant aux équipes de sécurité d’exécuter des scans jusqu’à 10 fois plus rapidement et de corriger les vulnérabilités jusqu’à 45 fois plus rapidement tout en répondant aux exigences de conformité et aux politiques de sécurité des organisations.

Les approches statiques traditionnelles utilisent des règles de sécurité peu efficaces pour rechercher les problèmes de sécurité et de qualité du code. Cette approche génère de gros volumes de données de sécurité qui mobilisent du temps et des ressources pour être traités. Et de nombreux faux-positifs, jusqu’à 85%, viennent ralentir la productivité. Les outils d’analyse de code plus récents et adaptés aux besoins des développeurs ont intégré la détection des vulnérabilités trop en amont en exacerbant le problème des faux-positifs et les développeurs manquent de contexte sur les priorités ou les stratégies à mettre en œuvre pour corriger. Deux tiers de ceux qui utilisent une solution d’analyse statique traditionnelle déclarent rechercher volontiers une approche différente de sécurité applicative.

Contrast Scan aide à régler ces problèmes par une analyse native du pipeline qui améliore drastiquement la vitesse, la précision et l’expérience utilisateur pour les développeurs, et accélère la transformation numérique en supprimant les obstacles qui ralentissent les cycles de livraisons des versions. Simple et rapide à prendre en main, la solution Contrast Scan ne demande aucune configuration et les résultats s’obtiennent en un rien de temps. Contrast Scan est intégré à la plateforme Contrast Application Security et permet aux entreprises d’avoir une vue unifiée et accessible aux développeurs et aux équipes de sécurité des vulnérabilités et des attaques avec des politiques de sécurité globales pour les tests SAST, IAST (Interactive Application Security Testing), pour l’autoprotection applicative (RASP), ainsi que pour l’analyse de composition logicielle SCA (Software Composition Analysis), au sein d’une unique plateforme DevSecOps.

Voici quelques-unes des caractéristiques de Contrast Scan :

• Des résultats pertinents obtenus 10 fois plus rapidement. Un algorithme révolutionnaire optimise l’analyse statique dans Contrast Scan, permettant aux équipes de repérer les vulnérabilités exploitables tout en ignorant celles sans risqueContrast Scan peut diviser par 10 le temps d’exécution des scans. Des scans plus rapides éliminent les obstacles à la sécurité DevOps qui ralentissent l’innovation. Ils rendent les équipes de sécurité et de développement plus efficaces tout en réduisant les dépenses liées aux analyses.

• Des délais de correction 45 fois plus rapides. Utilisé conjointement avec les nombreuses fonctionnalités de la plateforme Contrast, Contrast Scan accélère les délais de correction au point qu’ils sont jusque 45 fois plus rapides. Cela est rendu possible en permettant aux développeurs de se concentrer sur les flux exploitables, de prioriser les vulnérabilités avec des points d’entrée basés sur l’observation du flux d’exécution et de s’appuyer sur des recommandations de remédiation. Cela vient atténuer la dette technique de sécurité et réduit les risques applicatifs.

• Gains de 30% de sécurité des applications. En ajoutant les tests de sécurité statique à la plateforme Contrast Application Security, les équipes de sécurité des applications vont pouvoir améliorer de 30 % les analyses, le tri et l’efficacité de remédiation. L’approche DevSecOps complète de Contrast permet des cycles de livraison rapides typiques des environnements modernes de développement et de déploiement d’applications. Elle assure aussi une couverture totale de la sécurité des applications depuis la première ligne de code jusqu’à la production. Le reporting s’en trouve optimisé, avec des délais de traitement des problèmes qui sont réduits de plusieurs jours à quelques minutes.

Les entreprises ne doivent pas avoir à faire de compromis entre vitesse et sécurité. Avec l’ajout de Contrast Scan, la plateforme Contrast Application Security offre une solution DevSecOps qui permet de sécuriser les applications à tous les stades de leur cycle de vie ; sur le poste d’un développeur, à la livraison d’une version ou en production. La plateforme Contrast a été conçue dès l’origine pour délivrer des fonctionnalités DevSecOps avec analyse de composition logicielle (SCA), test de sécurité des applications (AST) et prévention des exploits par instrumentation tout au long du SDLC.