Contentsquare obtient la certification à la norme ISO 27701

juin 2021 par Marc Jacob

Contentsquare reçoit la certification de la norme ISO 27701 sur la protection des données et rejoint le cercle restreint des entreprises certifiées. Cette nouvelle norme internationale est une extension de la norme ISO 27001 relative à la sécurité informatique et couvre la protection des données personnelles par la mise en place de conditions strictes dans le traitement des Données Personnelles d’Identification (PII en anglais).

Pour cette certification, Contentsquare a mené un audit complet de son programme interne de protection des données, démontrant sa responsabilité, maturité ainsi que son engagement envers la sécurité de l’information et la protection des données personnelles, à la fois en tant que responsable du traitement de ces données, notamment celles de ses collaborateurs, et en tant que sous-traitant via sa plateforme SaaS. Les équipes Privacy et Sécurité ont travaillé main dans la main dans le but d’obtenir cette nouvelle certification et continueront à collaborer conjointement afin de mener à bien le programme de sécurité et de protection des données de Contentsquare, en lien avec sa politique de confiance numérique.

En plus de l’obtention de la certification ISO 27701, Contentsquare publie désormais un rapport SOC 2 Type 2, attestant de la mise en place des différents contrôles de sécurité.

Contensquare s’engage à constamment améliorer son programme de conformité en matière de protection des données et de sécurité afin de répondre aux critères les plus stricts sur la sécurité de l’information et la protection de la vie privée. Pour plus d’informations, visitez le Privacy Center de l’entreprise.