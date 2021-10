Consultant en Recrutement

octobre 2021 par Elite Cyber Group

REJOIGNEZ L'UNE DES AGENCES DE RECRUTEMENT AYANT LA PLUS FORTE CROISSANCE EN EUROPE



www.recruitmententrepreneur.com



21 AGENCES DANS LE MONDE, UN CHIFFRE D'AFFAIRE DE 37 MILLIONS APRES SEULEMENT 5 ANS D'ACTIVITE, UNE CROISSANCEDE NOS EFFECTIFS DE 127%



Travaillez pour notre marque Cyber Sécurité ELITECYBER (www.elitecyber-group.com), leader en recrutement cyber sécurité dans les pays francophones.



Consultant en recrutement en Cyber Sécurité – opportunité rare de rejoindre Elite Groupe dont James Caan est le président du groupe, pionner du recrutement en Angleterre, 3eme personnes la plus suivi sur LinkedIn dans le monde après Bill Gate et Richard Branson.





CDI / Plein temps.



A Propos de Elitegroup Newcastle-Upon-Tyne



Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle vous permettant d'accélérer votre évolution professionnelle et d'être récompensé par un salaire conséquent, au sein d'une société faisant parti du portefeuille de James Caan*,



Elitegroup est un cabinet de recrutement innovant spécialisé dans le secteur informatique. Nos agences sont localisées à Chelsea Londres et Newcastle-upon-Tyne.



Vous rejoindrez une équipe très performante, dans un environnement collaboratif. Nous apportons des talents en CDI et Freelance à nos clients PME-PMI et grandes entreprises à travers la France et à l'international.



En tant que Consultant en recrutement vous ferez partie d'une équipe en plein essor. Elite Group est reconnu aujourd'hui en tant que leader dans les écosystèmes Microsoft Dynamics et celui de la Cyber Sécurité.



Nous recrutons des profils allant du jeune diplôme jusqu'au Cadre supérieur pour des sociétés souhaitant protéger leurs actifs des menaces omniprésentes.



Vous serez accompagné(e) dans votre montée en compétences sur votre marché respectif dans la branche Cyber sécurité.

Vous allez côtoyer des experts qui vous aideront à rapidement faire votre nom sur votre marché. Vous bénéficierez d'une formation continue et des Best Practices qui sont partagés régulièrement en interne afin de garder un pas d'avance sur la concurrence.



De plus, nos Consultants souhaitant devenir Manager passent des formations de Leadership fournie par la CASS Business School à Londres.



Responsabilités :

· Identifier les meilleurs candidats et le cycle entier de recrutement aussi bien du côté Candidat que celui du Client (recrutement 360°)

· Capitaliser sur tous les outils mis à disposition, par ex. un système CRM et un compte LinkedIN Recruiter

· Coaching de Consultants juniors et Ressourcers

· Développer des Best Practice et les mettre en place

· Travailler étroitement avec la Direction afin de développer la stratégie de l'entreprise et sa clientèle

· Animer des groupes sur les réseaux sociaux afin d'assurer votre présence au sein de la communauté relative à votre marché



Profil

· Jeunes diplômés avec premières expériences ou appétence (stage, alternances) sur des fonction Sales et/ou Recrutement

· Potentiel de leadership – dès le premier jour nous nous assurons que vous êtes en bonne voie – notre philosophie s'articule autour de la croissance organique avec une montée en compétences en coaching e mentoring – Notre forte croissance crée des opportunités exceptionnelles, en Angleterre nous ne regardons pas les diplômes mais le savoir-faire, l'ambition et le partage de notre vision. L'une de nos consultantes a été promue au poste de directrice commerciale en seulement deux ans.

· Excellent communicant, avec une capacité à tisser de très fortes relations avec nos clients et candidats basées sur la confiance

· Une fibre commerciale et entrepreneuriale

· Une forte motivation de faire partie de nos futurs Directeurs dans un contexte de croissance rapide et international.



Quel est le package offert ?

· Emploi sponsorisé pour emploi au Royaume-Uni

- Un salaire attractif et parmi les meilleures structures de commission sur le marché

- La prise en charge à hauteur de 500£ de votre loyer sur vos 6 premiers mois chez Elitegroup

- Gym membership entièrement financé par EliteGroup

· Un plan de développement sur mesure en lien avec nos formations internes

· L'opportunité d'avoir un impact conséquent sur l'avenir d'une jeune société et accélérer votre évolution professionnelle

· Faire partie du groupe de sociétés Recruitment Entrepreneur – la société de recrutement qui connait la plus forte croissance en Europe depuis plusieurs années

- Tous les avantages de faire partie d'une start-up ; des breaks à l'international, lunch-clubs, des week-end Spa, s'approprier un marché niche dont vous pouvez réellement devenir un acteur majeur rapidement et effectuer beaucoup de placements



Contact: margaux.r@elitecyber-group.com



Salaire : 20k£-40£ OTE

Date annonce : 01/10/2021

Date de debut : 01/10/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...