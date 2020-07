Consultant(e) Cybersécurité - Pure Player - CDI - Paris - 50k€/65k€

juillet 2020 par Elite Cyber Group

Politiques de sécurité du système d'information

Formalisation de processus de sécurité

Analyse de risques

Gestion des risques (SMSI) et plan d'action sécurité

Assistance à l'homologation (RGS, LPM, Défense)

Accompagnement à la certification ISO 27001

Assistance pour l'obtention de la certification HDS

Qualification des prestataires de confiance (eIDAS, PDIS, PSIN)

Audit PASSI

Mise en conformité avec le RGPD

Etude d'architecture de sécurité

Conseil de mise en œuvre de mécanismes cryptographiques

CDI à pourvoir ASAP

Locaux basés à Saint Quentin en Yvelines et Paris Montparnasse

EliteCyber représente un client Conseil Pure-Player en Cybersécurité.Société certifiée PASSI, PASSI LPM, CETSI, ils ont aujourd'hui plus de 20 ans d'expériences dans le secteur et ont construit leur positionnement autour de leurs équipes d'experts techniques.Ils on également un laboratoire afin de réaliser des évaluations Critères Communs (ISO 15408) ainsi que des évaluations Certification de Sécurité Premier Niveau (CSPN).Ils sont aujourd'hui 30 dans l'équipe (20 techniques et 10 organisationnelles).Ils interviennent aujourd'hui uniquement sur des projets au forfait et peuvent mettre en place un format télétravail jusqu'à 2 jours par semaineLeur objectif 2020 est de renforcer leur équipe organisationnelle et d'intégrer dans leur équipe une personne expérimentée dans leur équipe GRCMissonsLe/a consultant/e sera amené/e à intervenir sur les missions suivantes dans le cadre de missions d'audit et de conseil:Profil recherchéPassionné/e par la cybersécurité, vous justifiez d'un diplôme de niveau BAC+5 dans le domaine de la sécurité des Systèmes d'Information et avez idéalement une expérience minimum de 2 ans dans ce même domaine.De plus, vous avez de bonnes connaissances des référentiels ISO 2700X et des méthodologies d'analyse de risques (EBIOS).Les certifications ISO 27005, ISO 27001 « lead auditor » ou « lead implementer » seraient un plus.Vous avez déjà travaillé en mode projet (planning budget, ressources) et avez une expression orale et écrite irréprochable.

Salaire : 50k€/65k€

Date annonce : 13/07/2020

Date de debut : 13/07/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...