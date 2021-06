Consultant(e) Cybersécurité GRC H/F

juin 2021 par Elite Cyber Group

Politiques de sécurité du système d'information

Formalisation de processus de sécurité

Analyse de risques

Gestion des risques (SMSI) et plan d'action sécurité

Assistance à l'homologation (RGS, LPM, Défense)

Accompagnement à la certification ISO 27001

Assistance pour l'obtention de la certification HDS

Qualification des prestataires de confiance (eIDAS, PDIS, PSIN)

Audit PASSI

Mise en conformité avec le RGPD

Etude d'architecture de sécurité

Conseil de mise en œuvre de mécanismes cryptographiques

CDI à pourvoir ASAP

Locaux basés à Paris

Elite Cyber represente un de ses clients, pure player en Cybersécurité.Le/a consultant/e sera amené/e à intervenir sur les missions suivantes :Profil recherchéPassionné/e par la cybersécurité, vous justifiez d'un diplôme de niveau BAC+5 dans le domaine de la sécurité des Systèmes d'Information et avez idéalement une expérience minimum de 2 ans dans ce même domaine.De plus, vous avez de bonnes connaissances des référentiels ISO 2700X et des méthodologies d'analyse de risques (EBIOS). Les certifications ISO 27005, ISO 27001 « lead auditor » ou « lead implementer » seraient un plus.Vous avez déjà travaillé en mode projet (planning budget, ressources) et avez une expression orale et écrite irréprochable.Inormations complémentaires#France #PARIS #LYON #cyber #cybersecurity #perm #permanent #senior #grc #gouvernance #governance #itgovernance #itrisk #compliance #conformité #pssi #riskanalysis #CDI #cybersecurityconsultant #consultantcybersécurité #consultantssi #consultantsécurité #intégrateur #constructeur #editeur #conseil #fw #firewall #firewalling #fortinet #checkpoint #proofpoint #forcepoint #mobileron #adcf5 #proxy #sandboxing #siem #splunk #rapid7 #qualys#itsecurity #infosec #incident #incidenthandling #incidentmanagement #gestiondesincidents #troubleshooting #forensics #siem #dlp #pca #pra #disasterecovery #crisis #crisismanagement #pentest #pentesting #vulnerabilities #vulnerabilityscan #vulnerabilitiesmanagement #log #correlation #securitytools #securityproducts#securityengineer #ingénieursécurité #enduser #clientfinal #job #jobopportunity #cloud #aws #google #google-cloud #datacentr #datacenter #vmware #virtualisation #virtualization €Windows #linux #citrix #google-suite #splunk #symantec #ballabit #one-identity #rapid7 #burp #burp-suite #paloalto #réseau #network #fw #firewall #firewalls #firewalling #F5 #BigIP #ASM #COBIT #TOGAF #cybersecurite #cybersecurity #sécurité-it #itsecurity #cloudsecurity #mobilesecurity #IAM #identityaccessmanagement #gestion-desidentitésnumériques #ad #activedirectory #iaas #paas #api #casb #iot #internetofthethings #IS 2700x #ISO27001 #ISO27002 #ISO27005 #SANS #NIST #CISSP #CISM #GIACGSE #ISC2ISSAP #ISSEP #CCSP #consultant #Cybersecurityengineer #ingénieurcybersécurité #SOC #SecurityOperationcenter #Risques #risk #riskanaysis #anamysederisques #TechnicalSecurity #securitypolicies €Infosec #nformationsecurity #Riskmanagement #ebios #mehari #gapanalysis #international #english

Salaire : 65000

Date annonce : 21/06/2021

Date de debut : 21/06/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...