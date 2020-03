Consultant cybersécurité_profil technique/Jeunes Diplômés_Conseil

mars 2020 par Elite Cyber Group

Vous serez bientôt diplômé ou avez obtenu votre diplôme récemment et souhaitez booster votre début de carrière et vos compétences techniques en intégrant le Must du Conseil parisien ?

La BU Cybersecurity & Digital Trust de mon client, prestigieux cabinet de conseil, recherche des nouveaux talents issus de formations d'ingénieurs.

Vous avez un intérêt ou une passion pour les sujets de la sécurité liés aux SI, aux réseaux ou applications ? Vous connaissez les termes Pentesting, tests d'intrusion, ethical hacker, cryptographie et en comprenez les enjeux ? Alors vous êtes peut être ce futur talent.

Mon client, labellisé Great Place to Work et reconnu sur le marché dans l'accompagnement des jeunes diplômés, se chargera de consolider vos connaissances et faire de vous un expert en cybersécurité !

Diplômé d'une grande école d'ingénieur, vous avez une posture de conseil et souhaitez donner un boost à votre carrière.

Vous avez un intérêt pour l'IT, les nouvelles technologies, la transformation numérique et connaissez ou comprenez les enjeux de la cybersécurité.

Vous êtes curieux, rigoureux, communicatif et savez être force de proposition.

Français et anglais courant.

Job descriptionMon client, côté sur Euronext, compte aujourd'hui plus de 3.000 collaborateurs à travers le monde et des grands comptes parmi ses clients.Au sein de la BU Cybersecurity & Digital Trust, vous intégrerez une équipe dynamique de plus de 400 consultants à Paris et travaillerez sur des missions au cœur de la transformation numérique.Grâce à votre background technique, vous serez amené à travailler sur des missions portant sur le contrôle et l'amélioration du niveau de sécurité des clients, la conduite d'audit, des tests d'intrusion, la réponse aux incidents.Votre profilVous avez le profil et êtes à la recherche d'une première expérience dans le conseil en cybersécurité ?Postulez ou envoyez votre CV à l'adresse suivante : amelie.d@elitecyber-group.com, je vous recontacterai dans les meilleurs délais pour échanger ensemble.

Salaire : 38.000k€ - 44.000k€

Date annonce : 09/03/2020

Date de debut : 09/03/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...