Consultant cybersécurité gouvernance - Cabinet d’audit et de conseil - IDF

mars 2020 par Elite Cyber Group

Mon Client, l'un des plus importants cabinet d'audit financer et de conseil au monde recherche actuellement des profils de consultants cybersécurité gouvernance pour rejoindre ses équipes.



Auditeur d'entreprises de premiers plan, ce cabinet est le cadre parfait pour toute personnes ambitieuse et motivée et qui souhaite développer son potentiel tout en aidant les clients à améliorer leur performance.



Vos missions : Vous rejoindrez la BU cybersécurité du groupe afin d'accompagner les clients dans la gestion des risques liés au numérique et à la sécurisation des systèmes. Vous aurez l'opportunité de travailler sur des sujets complexes et variés et des missions d'envergure :

- Accompagner les clients dans l'amélioration de leur performance et la gestion des risques.

- Assurer la mise en place d'un cadre gestion des risques SI et des activités de contrôle, l'analyse des risques et la gouvernance des SI, la conduite de travaux relatifs à la qualité des données, l'assistance dans la mise en oeuvre et l'utilisation de solutions technologiques dédiées à la gestion de la Gouvernance, des Risques et des Contrôles (GRC).

- Conduire des missions d'audit d'analyse et de revue critique.



Votre profil :

- De formation supérieur, vous possédez une expérience réussie de minimum 3 ans en tant que consultant en cabinet d'audit et de conseil ainsi qu'une très bonne connaissance des processus métiers.

- Vous avez une très bonne connaissance des processus métiers et maîtrisez les méthodes d'analyse et de risques et les référentiels de sécurité (EBIOS, ISO2700x, RGS, …)

- Vous avez des facilités d'adaptation et travaillez au sein d'une équipe multi-profils.

- Reconnu(e) pour vos capacités d'écoute et de communication ainsi que pour votre sens du service, vous êtes à l'aise pour échanger en anglais dans un environnement professionnel.



N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail : elodie.g@elitecybergroup.com si vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités désireux d'avoir davantage d'informations sur l'offre.

Salaire : 40000/70000

Date annonce : 03/03/2020

Date de debut : 03/03/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...