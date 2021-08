Consultant Technique Sécurité IT

août 2021 par Elite Cyber Group

Vous possedez une expérience de 5 ans minimum acquise au sein d'une ESN ou d'un cabinet de conseil et avez une compréhension fine des enjeux et solutions dans le domaine de la sécurité des environnements IT et/ou Cloud d'entreprise ?



Vous disposez de connaissances sur les principales méthodes d'analyse de risques (EBIOS, ISO 27005)



Vous connaissez les contraintes règlementaires (tells que LPM, NIS, RGPD)



Experience sur les référentiels de sécurité



Vous avez un excellent relationnel



Vous etre reconnu pour votre capacité d'analyse et esprit de synthèse pour proposer des solutions pragmatiques ?



Niveau d'anglais courant important du fait du contexte international de l'entreprise



Beaucoup de possibilités d'évolutions en interne, groupe reconnu pour sa culture d'entreprise, avec un tres bon positionnement en cybersécurité.



N'hesitez pas, candidater pour plus d'informations !



Salaire : 45000

Date annonce : 11/08/2021

Date de debut : 11/08/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...