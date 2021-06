Consultant Tech - Sécu IT/Cloud

juin 2021 par Elite Cyber Group

Réaliser des missions de conseil de haut niveau dans les domaines de l'architecture cybersécurité, l'intégration de la cybersécurité dans les infrastructures critiques, ainsi que la mise en œuvre du « Secure by Design » sur des programmes de transformation

Analyser les besoins fonctionnels et techniques de nos clients pour leur apporter un éclairage sur les solutions de sécurité adaptées à leurs enjeux (SIEM, IDS/IPS, FW Next Gen, IAM, PKI…),.

D'accompagner nos clients dans des projets à forts enjeux cybersécurité (mise en conformité Loi de Programmation Militaire, RGPD, directive NIS…) et de transformation (move to cloud, AVW Azure, cloud hybride)

De « coacher » et développer les consultants moins expérimentés pour créer une communauté de pratique à l'échelle de l'entreprise.

De formation ingénieur, vous détenez une expérience de 3 ans minimum acquise au sein d'un groupe industriel ou d'un cabinet de conseil et avez une compréhension fine des enjeux et solutions dans le domaine de la sécurité des environnements IT et/ou Cloud d'entreprise

Vous détenez une première expérience réussie et êtes intervenu(e) sur plusieurs missions liées au conseil en architecture et solutions de sécurité

Vous êtes reconnu(e) pour votre excellent relationnel et alliez une capacité d'analyse et de synthèse pour proposer des solutions pragmatiques

Vous avez développé une bonne compréhension des mécanismes de sécurité dans les environnements Cloud principaux IaaS, PaaS et SaaS du marché.

Vous êtes aussi capable de mener des activités en langue anglaise ? (Travail en France mais pour des clients internationaux – réunions et livrables en anglais requis sur certaines missions)

On dit de vous que vous êtes Autonome, Curieux, et que vous avez une Bonne capacité d'analyse et de synthèse ?

Vous êtes à l'aise pour communiquer en réunion interne ou clientèle ?

Vous aimez partager votre expertise et vos expériences avec des collaborateurs moins expérimentés pour les tirer vers le haut sur vos domaines d'expertise ?

Vous souhaitez rejoindre un Groupe dynamique à la pointe de la sécurité pour partager votre enthousiasme, votre curiosité et votre passion et développer ensemble des solutions innovantes dans le domaine de la cybersécurité ?

Salaire : 60k-70k

Date annonce : 03/06/2021

Date de debut : 03/06/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...