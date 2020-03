Consultant Sénior Cyber / Directeur de Projets

mars 2020 par Elite Cyber Group

Formation

Présence lors des rassemblements IT et sécurité

Dans le haut du classement « Happy at Work »

Faible Taux de Turnover

Management Horizontal

En capacité si vous le souhaitez de vous envoyer en missions à l'étranger (Vietnam – Canada – Hongkong – Singapur)

Elaboration de la stratégie Cybersécurité de nos clients et accompagnement dans la mise en œuvre du Système de Management de Sécurité l'Information (SMSI)

Assurer l'analyse et cartographie des risques SI (norme 27005 - méthode EBIOS RM)

Réaliser des audits de sécurité organisationnel et technique

Accompagner nos clients dans leur conformité (27001, 27002, RGPD, PCI DSS, LPM OIV-OSE)

Élaborer les référentiels de sécurité

Piloter les projets (coordination et cadrage technique de missions de cybersécurité)

Analyser les besoins de nos clients pour leur apporter un éclairage sur les architectures et es solutions de sécurité adaptées à leurs enjeux (SIEM, IDS/IPS, FW Next Gen, IAM, PKI, PCA)

Participer à la rédaction de propositions technico-commerciales et à des avant-ventes (POC, aide au choix d'outils, etc.)

Vous êtes passionné(e) par la Cybersécurité et aimez relever des défis, l'opportunité ci-dessous va donc attirer votre attention je pense.Notre client, société à taille humaine localisée dans les beaux quartiers de Paris est en pleine phase de développement sur cette année (même en cette période pleine de doutes, eux garde le cap !). Ils ont rejoint en début de cette année un grand groupe, dont nous tairons le nom pour l'instant, et ont pour projet une augmentation de 50% de leurs équipes en termes d'effectifs.L'attention portée aux collaborateurs et à leur environnement professionnel est l'une de leurs préoccupations principales :Vous interviendrez chez leurs clients grand comptes en tant que Consultant Sénior Cybersécurité avec la possibilité d'intervenir en tant que Directeur de projets Cyber à court terme.Vous serez amené(e) à délivrer sur des missions polyvalentes (en forfait), ceci pouvant inclure :Profil recherché :Vous êtes diplômé d'une formation supérieure Bac+4/5 en école d'ingénieur, idéalement en sécurité des SI, et que vous avez au minimum 3 ans d'expérience sur des sujets liés à la Cybersécurité.Vous avez capitalisé des connaissances autour de principaux référentiels liés à la gestion des risques et de la sécurité des SI. Vous possédez une compréhension des enjeux métier, des normes, standards de sécurité et risques liés aux systèmes d'information.Vous êtes certifié ISO 27001 Lead Implementer/Auditor, ISO 27005 Risk Manager ou CISSP.Votre rigueur et votre relationnel vous permettent de dialoguer efficacement avec clients et partenaires, y compris internationaux. Pour cela, vous maitrisez l'anglais.

Salaire : 60 /85 K

Date annonce : 27/03/2020

Date de debut : 27/03/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...