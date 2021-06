Consultant Sécurité SI

Définition de stratégie de sécurité (SMSI, Politique de sécurité, analyse de risques, …)

Etude PRA/PCA (architecture, organisation et procédure)

Réalisation des audits de sécurité (organisationnel et technique)

La maitrise des normes et méthodes (ISO 2700X, ISO 22301, EBIOS, etc.)

Les audits de sécurité

La sécurité des infrastructures

Vous souhaitez progresser au sein d'une équipe d'experts. Vous avez le sens du service, un très bon contact clientèle et vous justifiez d'une expérience reconnue dans le conseil.

La connaissance du domaine de la Santé est un plus.

EntrepriseCabinet de conseil et d'ingénierie, bientôt certifié PASSI,spécialisé dans le domaine du Système d'Information. Notre client exécute des prestations à forte valeur ajoutée pour des clients publics et privés disposant d'infrastructures importantes et complexes sur le territoire national.Afin de poursuivre leur croissance, ils souhaitent renforcer leurs équipes ; en particulier le Pôle Sécurité des Systèmes d'Informations.Descriptif du posteVous réalisez des études et du conseil en assistance à maîtrise d'ouvrage simultanément sur plusieurs projets complexes. Vous maîtrisez la gestion de la relation avec le client et les différents acteurs du secteur.En complète autonomie, vous êtes garant de la satisfaction du client.Les principales tâches associées à vos missions seront :Profil Recherché :De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience minimale de 5 ans en sécurité des Systèmes d'Information. Les compétences et expériences requises pour ce poste sont :

Salaire : 45/65K

