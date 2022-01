Consultant Sécurité Offensive

janvier 2022 par Elite Cyber Group

Conseils en Sécurité,

Audit de sécurité,

Tests de pénétration,

Audit de code,

Analyse des risques,

Analyse des vulnérabilités,

Audit de sécurité Cloud,

Forensics,

Veille technologique

BAC +5 Ecole d'ingénieur en informatique ou télécommunication ou équivalent,

Minimum 4 années d'expériences sur un rôle similaire au sein d'une ESN ou une Grande Entreprise,

Vous maitrisez les environnements Web, Linux, Windows, VMware, Android et IOS,

Vous avez une réelle expérience des audits de sécurité, Anglais opérationnel à l'écrit comme à l'oral,

EliteCyber représente son client spécialiste du Conseil Cloud & Cybersecurity.S'appuyant sur le réseau et portfolio du Groupe, en moins de deux ils ont réussi à monter une équipe de 30 personnes et compte bien doubler le chiffre sur l'an prochain ! Bref, des ambitions et des projets à ne savoir qu'en faire ;)Pour avoir essayé de débaucher chez eux avant notre partenariat, je peux vous dire que les équipes sont très fidèles et épanouies. Tous s'accordant pour me dire qu'ils ne se laisseraient pas tenter car ils sont très bien où ils sont. Ce n'est pas faute d'avoir essayer pourtant ;)Cette joyeuse équipe recherche aujourd'hui un(e) Consultant(e) Sécurité Offensive qui interviendra principalement sur des projets au forfait.WFH policy : à ce jour 3 jours de remote / semaineProfilVous disposez de capacités de rédaction, Vos certifications seront un plus.France offensivesecurity securiteoffensive CDI Pentest Pentester Red-team Sécurité Sécurité-défensive Blackbox greybox white box metasploit python intrusion cti ethicalhacking jackeréthique malware log loganalysis Cybersecurité Cybersecurity CTI Cybersecurity-threat-intelligence threat-intelligence SOC Security-operations-center Audit-sécurité logs vulnérabilités IDS/IPS SIEM PHP C JAVA audit-de-code audit-de-configuration incident-response incident-team social-engineering ingénierie-sociale malwares menaces cyber-menaces réseaux python hacking ethical-hacking Project-management management team international english

Salaire : 48k€-60k€

Date annonce : 03/01/2022

Date de debut : 03/01/2022

