Consultant Sécurité - Jeunes Diplômés

janvier 2021 par Elite Cyber Group

EliteCyber représente l'un de ses clients lyonnais, intégrateur majeurs des solutions Cloud et de Sécurité sur le marché Européen.



Ils s'appuient sur un réseau de constructeurs et d'éditeurs qui leur a permis d'afficher une croissance soutenue depuis maintenant plus de 7 ans.

Leu équipe de Lyon ne cessant d'augmenter leurs activités, ils souhaitent recruter un Consultant Sécurité Junior (Jeune Diplômé).



Missions



Vous serez sous la responsabilité du Directeur du pôle Sécurité et participerez aux projets d'intégration sécurité chez les clients.



En binôme avec un Consultant Confirmé :



Vous serez l'interlocuteur technique principal du client pendant tout le cycle de vie projet

Assurer le support technique niveau 2 sur les solutions déployées

Assurer le transfert de compétences chez le client et la documentation projets

Technologies : Firewalling (Fortinet, Checkpoint, PAN) Messagerie (Proofpoint, Forcepoint…)

Sécurité des Terminaux Mobiles (MobileIron ou équivalent), Sécurité des infrastructures (ADC F5, Proxy Forcepoint, sandboxing… ) SIEM : Splunk ou équivalent





Profil







BAC+5 en Sécurité des SI

Passioné par la Cybersécurité et volonté d'évoluer dans ce domaines

Bonne culture technique sur les fondamentaux IT

Bon relationnel et une envie d'évoluer sur une fonction "Customers Services"

Excellentes capacités rédactionnelles







#France #RHONEALPES #LYON #cyber #cybersecurity #perm #permanent #junior #CDI #jeunediplome #younggraduate #cybersecurityconsultant #consultantcybersécurité #consultantssi #consultantsécurité #intégrateur #constructeur #editeur #conseil #fw #firewall #firewalling #fortinet #checkpoint #proofpoint #forcepoint #mobileron #adcf5 #proxy #sandboxing #siem #splunk #rapid7 #qualys#itsecurity #infosec #incident #incidenthandling #incidentmanagement #gestiondesincidents #troubleshooting #forensics #siem #dlp #pca #pra #disasterecovery #crisis #crisismanagement #pentest #pentesting #vulnerabilities #vulnerabilityscan #vulnerabilitiesmanagement #log #correlation #securitytools #securityproducts#securityengineer #ingénieursécurité #enduser #clientfinal #job #jobopportunity #cloud #aws #google #google-cloud #datacentr #datacenter #vmware #virtualisation #virtualization €Windows #linux #citrix #google-suite #splunk #symantec #ballabit #one-identity #rapid7 #burp #burp-suite #paloalto #réseau #network #fw #firewall #firewalls #firewalling #F5 #BigIP #ASM #COBIT #TOGAF #cybersecurite #cybersecurity #sécurité-it #itsecurity #cloudsecurity #mobilesecurity #IAM #identityaccessmanagement #gestion-desidentitésnumériques #ad #activedirectory #iaas #paas #api #casb #iot #internetofthethings #IS 2700x #ISO27001 #ISO27002 #ISO27005 #SANS #NIST #CISSP #CISM #GIACGSE #ISC2ISSAP #ISSEP #CCSP #consultant #Cybersecurityengineer #ingénieurcybersécurité #SOC #SecurityOperationcenter #Risques #risk #riskanaysis #anamysederisques #TechnicalSecurity #securitypolicies €Infosec #nformationsecurity #Riskmanagement #ebios #mehari #gapanalysis #international #english





Salaire : 32k€-38k€

Date annonce : 21/01/2021

Date de debut : 21/01/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...