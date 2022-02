Consultant Sécurité IAM IDF H/F

février 2022 par Elite Cyber Group

Pour un de nos clients, acteur central de la cybersécuritée en France, nous recherchons un expert IAM.



Objectifs :

- Rejoindre une équipe de passionnés, dynamique et conviviale, spécialisée en Sécurité des SI.

- Opportunité d'évoluer dans des secteurs diversifiés dans les domaines du conseil, de l'audit, des tests d'intrusion, de la sécurité cloud, de l'IAM et de la supervision des SI.

- Leader dans la Cybersécurité, notre client est labellisé PASSI et PDIS par l'ANSSI et dispose d'une équipe de veille sur la menace et d'investigation numérique / forensics CSIRT.



La gestion des accès et des identités vous passionne ?

Au sein de notre équipe IAM, vous participerez à la conception et à la mise en œuvre de projets de sécurité pour des grandes entreprises. Vous serez formé aux technologies et produits de sécurité utilisés en fonction des projets menés.

Vous êtes un acteur clé de la gestion des identités et des accès (web SSO, fédération), gestion des rôles, gestion des comptes (provisioning), gestion des comptes à privilèges dans des environnements complexes. Vous êtes en capacité d'échanger avec le client tant sur les aspects fonctionnels que techniques.







Description du profil

De formation supérieure en informatique, vous justifiez d'une première expérience réussie dans le domaine de la gestion des identités à base d'annuaire d'entreprise ou de produits de grands éditeurs.

Passionné de sécurité informatique, vous êtes dynamique, motivé et avez le sens du travail en équipe.



Salaire : 50 000

Date annonce : 09/02/2022

Date de debut : 09/02/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...