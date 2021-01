Consultant Sécurité Confirmé

janvier 2021 par Elite Cyber Group

De formation Bac+5 en Sécurité des SI

5 années d'expérience en Cyber Sécurité, idéalement acquise chez un intégrateur

Bonnes capacités rédactionnelles et excellents capacités relationnelles

Bonne culture technique sur les fondamentaux de l'IT

Veille technologique et sécurité continue

Une expertise sur les solutions Fortinet et F5 est indispensable

La connaissance des techniques d'attaques et méthodologies de test d'intrusion & d'audit serait un plus

Compétences techniques souhaitées : Firewalling : Fortinet, Checkpoint, PAN - Messagerie : Proofpoint, Forcepoint…- Sécurité des Terminaux Mobiles (MobileIron ou équivalent) - Sécurité des infrastructures (ADC F5, Proxy Forcepoint, sandboxing… ) - SIEM : Splunk ou équivalent

EliteCyber représente l'un de ses clients lyonnais, intégrateur majeurs des solutions Cloud et de Sécurité sur le marché Européen.Ils s'appuient sur un réseau de constructeurs et d'éditeurs qui leur a permis d'afficher une croissance soutenue depuis maintenant plus de 7 ans.Leu équipe de Lyon ne cessant d'augmenter leurs activités, ils souhaitent recruter un Consultant en Sécurité ConfirméMissionsVous serez rattaché au Responsable du pôle sécurité et vous participerez aux projets d'intégration sécurité chez les clients en collaborant avec les équipes techniques :Vous serez l'interlocuteur principal du client durant la phase d'intégrationVous participerez à la conception et la définition des architectures de sécuritéSensibilisez aux bonnes pratiques de sécuritéRéalisez des présentations techniques des solutions auprès des clientsRéalisez les études et analyses sécuritéParticipez au support technique de niveau 3 sur les solutions déployées.Profil

Salaire : 45k€-55k€

Date annonce : 21/01/2021

Date de debut : 21/01/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...