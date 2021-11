Consultant Sécurité Cloud

novembre 2021 par Elite Cyber Group

Réaliser le design de l'architecture et piloter l'implémentation de solutions vers AWS, Azure, GCP,

Apporter votre expertise à nos clients pour garantir une valeur ajoutée rigoureuse et innovante,

Prendre le leadership et participer activement à la réalisation technique des projets de nos clients,

Accompagner et conseiller les clients sur les meilleures pratiques, les technologies et outils les plus adaptés au contexte,

Réaliser des présentations, démonstrations, POC ou Pilotes pour mettre en lumière les recommandations technologiques,

Être constamment en veille technologique,

Transférer des compétences spécifiques aux équipes techniques de nos clients.

Vous disposez d'une formation Ecole d'Ingénieur ou Informatique, BAC +5 Vous justifiez d'une première expérience de 5 ans minimum dans les opérations de transformation du SI en tant que Consultant(e), Architecte, Expert(e), Expérience comme architecte dans le design, l'implémentation, le support de projets de migration vers le Cloud public.

Solide expérience technique dans les domaines suivants :

Cloud computing (Iaas, Paas, SaaS, AWS, Azure, Google Cloud Platform), Design / Architecture Cloud, Développement Software (intégration et déploiement continus/ intégration et adoption de pratiques DevOps), Administration Systèmes/ Management (Linux, Windows, web, virtualisation, hardening, scalability...), Industrialisation (Terraform, Ansible, Jenkins, Puppet, SaltStack…), Automatisation et Orchestration, Sécurité et Gouvernance, Vous avez le goût du travail en équipe et des capacités de communication et de présentation, Vous êtes dynamique, curieux(se), organisé(se), rigoureux(se) et convaincant(se), Vous souhaitez travailler sur des projets stratégiques, innovants et enrichissants, Anglais opérationnel à l'écrit comme à l'oral.

EliteCyber représente son client spécialiste du Conseil Cloud & Cybersecurity.S'appuyant sur le réseau et portfolio du Groupe, en moins de deux ils ont réussi à monter une équipe de 30 personnes et compte bien doubler le chiffre sur l'an prochain ! Bref, des ambitions et des projets à ne savoir qu'en faire ;)Pour avoir essayé de débaucher chez eux avant notre partenariat, je peux vous dire que les équipes sont très fidèles et épanouies. Tous s'accordant pour me dire qu'ils ne se laisseraient pas tenter car ils sont très bien où ils sont. Ce n'est pas faute d'avoir essayer pourtant ;)Cette joyeuse équipe recherche aujourd'hui un(e) Consultant(e) Sécurité CloudWFH policy : à ce jour 3 jours de remote / semaine

Salaire : 55k€-70k€

Date annonce : 30/11/2021

Date de debut : 30/11/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...