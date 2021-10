Consultant Réponse à Incident & Forensics

octobre 2021 par Elite Cyber Group





EliteCyber représente son client,société indépendante, spécialisée dans l'audit technique en sécurité informatique.

Leur cœur de métier repose sur l'expertise technique dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information et en particulier dans les tests

d'intrusion qui représentent 80 % de leur chiffre d'affaires.



Depuis deux ans, ils proposent une offre de réponse à incident et cherche à se développer dans ce domaine.







MISSIONS





o Réponse à incident et investigation forensiques (Active Directory, Windows, Linux, Web, Smarphone)

o Analyse de fichiers journaux, de systèmes d'exploitation, de code malveillants

o Rédaction et présentation des conclusions de l'investigation et élaboration du plan de correction

o Accompagnement des clients sur des sujets de la SSI (formations techniques, sensibilisation, conseil)



Vous aurez également en charge la R&D notamment :



o Mise en place d'un environnement et amélioration de l'outillage nécessaire aux missions de réponse à incident

o R&D en sécurité offensive & défensive, veille technique



Selon vos appétences, vous pouvez être amené(e) à intervenir sur :



o Des projets variés : les présentations techniques internes ou externes, publication d'articles techniques, amélioration de nos méthodologies



o Des échanges et des participations à des conférences spécialisées





PROFIL RECHERCHÉ



* De formation supérieure Bac+5 (École d'ingénieurs ou Master en Sécurité)

* +3 ans d'expérience dans le domaine de la cybersécurité dont

d'une première expérience en réponse à incident.

* Une expérience en tests d'intrusion serait un plus.

* Culture technique générale notamment en Active Directory et Linux

* Des notions de virologie informatique et reverse engineering serait un plus.

* Vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement dans la France entière, voire à l'international.

* Vous êtes certifié(e) ou visez une certification CHFI, GCIH, GCFA, GCFE, GCIA ou un équivalent.





Salaire : 45k€-65k€ (selon expérience)

Date annonce : 16/10/2021

Date de debut : 16/10/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...