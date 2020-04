Consultant Principal Cybersécurité - Lyon

avril 2020 par Elite Cyber Group

Acteur majeur de la cybersécurité en France et à l'international, mon client propose des systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables. Ces activités, qui regroupent radiocommunications, réseaux, systèmes de protection, systèmes d'information critiques et cybersécurité, répondent aux besoins de marchés où l'utilisation des nouvelles technologies numériques est déterminante.



Au sein de la Practice Cybersécurité du département Conseil et Expertise Technique vos principales missions sont :

- D'apporter une contribution décisive au développement de l'offre de conseil en Cyber Sécurité sur la région, aussi bien du point de vue du contenu que de son développement commercial.

- De développer des relations commerciales de qualité avec vos clients afin d'identifier et faire fructifier les opportunités de conseil en Cyber Sécurité.

- De « coacher » et développer les consultants moins expérimentés pour créer une communauté de pratique à l'échelle de l'entreprise.

- D'apporter votre expertise au travers de la réalisation de missions de conseil de haut niveau dans les domaines de la mise en conformité (LPM, NIS, RGPD …), l'architecture cybersécurité, l'intégration de la cybersécurité dans les infrastructures critiques, la cybersécurité offensive et/ou défensive ainsi que la mise en œuvre du « Secure by Design »

- Une connaissance du domaine industriel et des environnements Cloud est un plus.



Vous détenez une expérience de 10 ans minimum acquise au sein d'un cabinet d'audit ou de conseil avec une forte contribution au développement d'une activité de conseil en cyber sécurité.

Vous êtes reconnu(e) pour la qualité de votre relationnel, votre capacité à construire des relations de confiance durables avec vos clients tout en entrainant vos collègues vers l'excellence.

Vous souhaitez rejoindre un Groupe dynamique à la pointe de la sécurité pour partager votre enthousiasme, votre curiosité et votre passion.

Mettez ainsi à profit vos compétences dans une entreprise internationale qui souhaite développer sa présence régionale pour répondre aux enjeux de ses clients au plus près.

Salaire : 65-70K

Date annonce : 06/04/2020

Date de debut : 06/04/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...