Consultant Junior Gouvernance

mars 2021 par Elite Cyber Group

Définirez et accompagnerez la gouvernance de la Sécurité des Systèmes d'Information

Participer à la création et la mise en œuvre du Schéma Directeur SSI, définir les indicateurs de suivi



Rédiger les documents de gouvernance de sécurité de l'information (Politique de Sécurité du SI, chartes informatiques, Gouvernance des données…)



Participer aux analyses de risques



Piloter la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles de protection

Accompagnerez la mise en conformité aux référentiels SSI

Définition du périmètre de certification,



Conduite de PIA, de cartographies de DCP et de leurs traitements.



Analyse des risques



Analyse d'écarts en regard du référentiel



Audit à blanc, audit interne et audit des tiers



Audit de certification

Mènerez des campagnes de sensibilisation à la sécurité des SI et à la protection des données

Réunissant les métiers de la sphère digitale qui comprend l'informatique industrielle, les objets connectés, la cybersécurité, l'audiovisuel et la maintenance prédictive.Notre client s'inscrit dans ce nouveau modèle et propose des solutions globales, adaptables et sécurisées pour la ville intelligente et l'industrie 4.0.Vous rejoindrez une équipe composée d'experts en nouvelles technologies, tournée vers l'innovation et obtiendrez un suivi de qualité afin de monter en compétence dans le domaine de la cybersécurité fonctionnelle.Dans un contexte international, vous :Si vous êtes diplômé(e) d'une école d'ingénieur et que vous avez déjà une première expérience dans le monde de la cybersécurité, sujet qui vous passionne, alors vous avez tout à fait le profil recherché par mon client.Vous avec une grande curiosité intellectuelle, un esprit critique et analytique très affinés qui vous permettront rapidement de comprendre tous les enjeux liés à la cybersécurité.

Salaire : 35 000 / 40 000 K

Date annonce : 01/03/2021

Date de debut : 01/03/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...