Consultant Gouvernance Cybersécurité

juin 2021 par Elite Cyber Group

EliteCyber represente un de ses clients Pure Player en Cybersécurité.



Votre profil :



De formation ingénieur, vous détenez une expérience de 5 ans minimum acquise au sein d'un groupe industriel ou d'un cabinet de conseil et avez une compréhension fine des enjeux de cyber sécurité.



Les problématiques de gouvernance cyber, de protection de l'information, de stratégie de sécurité et d'homologation vous passionnent ?



Vous êtes intervenu sur des missions liées à la gestion des risques et à la sécurité des SI ?



Vous avez un bon relationnel, une bonne capacité d'analyse et de synthèse ?



Vous avez une expertise sur les principales méthodes d'analyse de risques (EBIOS, ISO 27005), des contraintes règlementaires (LPM, NIS, RGPD, II 901, IGI 1300) et des référentiels de sécurité (ISO 2700x, NIST, ANSSI, etc) ?



Vous êtes Autonome, Curieux/se ?



Vous êtes à l'aise pour communiquer ?



Vous avez pour ambition d'évoluer sur du management d'equipe ?



Vos missions :



- Réaliser des appréciations de risques, de définir des stratégies de gouvernance cybersécurité, des processus et des politiques de sécurité



- Analyser les besoins fonctionnels et techniques des clients et leur apporter des solutions



- Réaliser des prestations d'audit et de conseil dans le domaine de la Cyber Sécurité



- Accompagner nos clients dans leurs projets à forts enjeux cybersécurité tels que les homologations, la mise en conformité...



Si ces elements vous correspondent, n'attendez et plus candidatez !





Salaire : 70

Date annonce : 21/06/2021

Date de debut : 21/06/2021

