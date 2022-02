Consultant GRC

février 2022 par Elite Cyber Group

Notre client, acteur de référence de la transformation numérique dans le secteur aéroportuaire nous a mandaté afin de les accompagner dans le recrutement d'experts techniques cyber afin de rejoindre leur division spécialisée en cyber sécurité.



Cette entité met à disposition des grands comptes, publics et privés, en France comme à l'International, une large gamme de solutions axée sur l'audit technique et organisationnel, la formation ainsi que le cyber entrainement.



Ils sont actuellement à la recherche d'un profil GRC Confirmé pour intégrer leur équipe composée de trois consultants, vous interviendrez sur des missions du type







• Conseil sur la stratégie de sécurité



◦ Contribuer à définir la stratégie de cybersécurité et de conformité (à une réglementation, à des référentiels d'exigences) de l'organisation du client, évaluer l'engagement budgétaire nécessaire



◦ Réaliser des évaluations du niveau de sécurité de l'organisation du client, le comparer à l'état de l'art du marché



◦ Effectuer des préconisations et des recommandations sur l'amélioration du niveau de sécurité



◦ Informer et sensibiliser les directions générales et les directions métiers sur les enjeux de cybersécurité et l'état de la menace



• Assistance aux équipes sécurité



◦ Mettre en place des méthodologies et des processus de sécurité, réaliser des analyses de risques de sécurité



◦ Intervenir dans l'intégration des normes de sécurité et apporter une expertise lors de la mise en œuvre des projets de sécurité



◦ Assister dans le choix et l'utilisation des outils de sécurité, informer sur les évolutions des outils



◦ Apporter son expertise pour analyser des incidents de sécurité et établir des plans correctifs et d'amélioration de la sécurité des SI (sur les plans technique et organisationnel)



◦ Former les utilisateurs, intervenants techniques et autres relais opérationnels aux technologies et systèmes de sécurité



• Apport d'expertise technique



◦ Assurer une veille sur les menaces existantes et émergentes et définir les mesures de protection à mettre en place



◦ Apporter une experApporter une expertise sur les incidents de sécurité sur le système d'information, sur les tise sur les incidents de sécurité sur le système d'information, sur les techniques utilisées et le profil des attaquants le cas échéanttechniques utilisées et le profil des attaquants le cas échéant



◦ Apporter une expertise sur la sécurité dans un domaine technique (état de l'art)Apporter une expertise sur la sécurité dans un domaine technique (état de l'art)



• Réalisation d'audits



◦ Adopter une vision globale du système d'information à auditer



◦ Définir les plans d'audits et de contrôles au sein de l'organisation



◦ Mener des contrôles permanents et/ou périodiques de sécurité, notamment sur la base de revues documentaires, de collecte de preuves, d'accès aux consoles et aux rapports des outils de sécurité ou de l'utilisation d'outils automatisés de contrôle de conformité.



◦ Mener et documenter des audits des processus de sécurité, analyser la documentation, procéder à des interviews des équipes



◦ Évaluer la bonne application, l'efficacité et la conformité des politiques et procédures de sécurité de l'entreprise



◦ Évaluer la conformité à une norme ou à un référentiel, établir l'éligibilité à une certification



◦ Rédiger des rapports intégrant une analyse des vulnérabilités et écarts constatés et évaluer les risques de sécurité et leurs impacts sur les métiers.



◦ Définir les recommandations permettant de remédier aux risques découlant des vulnérabilités découvertes



◦ Collaborer avec les équipes informatiques pour mettre en oeuvre les recommandations



◦ Produire des tableaux de bord du niveau de sécurité et de conformité



Formation



◦ Concevoir et aider à réaliser des parcours et des supports de formation à destination des utilisateurs et des publics exposés aux risques de sécurité des SI



◦ Concevoir, organiser et animer des formations internes et externes dans le domaine de la sécurité des SI en s'appuyant éventuellement sur des experts



◦ Se tenir informé de l'état de l'art dans son domaine et et assurer une veille active afin de permettre d'actualiser les formations en fonction de l'évolution du contexte



◦ Construire et piloter les actions de sensibilisation à la sécurité des SI et de conduite du changement auprès des utilisateurs



Formation / expérience professionnelle

• Formation : Bac +5, dont une spécialisation en cybersécurité. :



Nécessité d'au moins une à deux certifications professionnelles telles que CISSP, CISA, ISO 27005ISO 27001 LI/LA, (EBIOS| ISO 27005) RM, CISSM etc.



• ExpérienceExpérience : au moins 6 ans comme consultant GRC



◦ avoir déjà mené des audits de conformité, des audits organisationnels, de gouvernance, des états des lieux sécurité et des audits d'architecture



◦ avoir piloté et réalisé des analyses de risque (EBIOS RM ou ISO27005)



• Langue Anglais courant



• Compétences coeur de métier

◦ Maîtrise des fondamentaux dans les principaux domaines de la SSI

◦ Connaissance des technologies de sécurité et des outils associés

◦ Gestion des risques, politique de cybersécurité et SMSI

◦ Connaissance de la gouvernance, des normes et des standards dans le domaine de la sécurité : normes ISO (2700X), normes sectorielles (PCI--DSS…)

◦ Cyberdéfense : connaissance des vulnérabilités des environnements

◦ Veille technologique cybersécurité et étude des tendances





#France #Paris #IDF #ildedefrance #cyber #cybersecurity #perm #permanent #senior #grc #gouvernance #governance #itgovernance #itrisk #compliance #conformité #pssi #riskanalysis #CDI #cert #computeremergencyresponseteam #cybersecurityconsultant #consultantcybersécurité #consultantssi #consultantsécurité #intégrateur #constructeur #editeur #conseil #fw #firewall #firewalling #fortinet #checkpoint #proofpoint #forcepoint #mobileron #adcf5 #proxy #sandboxing #siem #splunk #rapid7 #qualys#itsecurity #infosec #incident #incidenthandling #incidentmanagement #gestiondesincidents #troubleshooting #forensics #siem #dlp #pca #pra #disasterecovery #crisis #crisismanagement #pentest #pentesting #vulnerabilities #vulnerabilityscan #vulnerabilitiesmanagement #log #correlation #securitytools #securityproducts#securityengineer #ingénieursécurité #enduser #clientfinal #job #jobopportunity #cloud #aws #google #google-cloud #datacentr #datacenter #vmware #virtualisation #virtualization €Windows #linux #citrix #google-suite #splunk #symantec #ballabit #one-identity #rapid7 #burp #burp-suite #paloalto #réseau #network #fw #firewall #firewalls #firewalling #F5 #BigIP #ASM #COBIT #TOGAF #cybersecurite #cybersecurity #sécurité-it #itsecurity #cloudsecurity #mobilesecurity #IAM #identityaccessmanagement #gestion-desidentitésnumériques #ad #activedirectory #iaas #paas #api #casb #iot #internetofthethings #IS 2700x #ISO27001 #ISO27002 #ISO27005 #SANS #NIST #CISSP #CISM #GIACGSE #ISC2ISSAP #ISSEP #CCSP #consultant #Cybersecurityengineer #ingénieurcybersécurité #SOC #SecurityOperationcenter #Risques #risk #riskanaysis #anamysederisques #TechnicalSecurity #securitypolicies #Infosec #nformationsecurity #Riskmanagement #ebios #mehari #gapanalysis #international #english

Salaire : 50k€-65k€

Date annonce : 04/02/2022

Date de debut : 04/02/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...