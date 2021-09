Consultant GRC

septembre 2021 par Elite Cyber Group

Gestion des risques ;

Audit organisationnel ;

Intégration de la sécurité dans les projets SI ;

Stratégie de gouvernance sécurité ;

Modélisation des menaces et évaluation des risques ;

Préparation et animation des comités de sécurité ;

Sensibilisation et formation sécurité ;

Coaching de Security Champions pour qu'ils prennent pleinement possession de leur rôle.

Excellente communication orale et écrite ;

Pédagogue ;

Pratique de l'anglais requise.

2-3 ans d'expérience sur des sujets de GRC, idéalement au sein d'un cabinet de conseil.

Esprit de synthèse et es en capacité de prendre du recul.

En CDI ;

Basé à Saint-Herblain (44800), Paris (8ème) ou en télétravail si vous n'êtes pas localisé en Île de France ou Région Nantaise ;

Salaire selon expérience et profil (fixe + variable) ;

Tickets restaurant ;

Mutuelle d'entreprise ;

Disponibilité : selon votre convenance

Boissons chaudes à volonté

Salle de sport en libre accès

Salle de pause comprenant : baby-foot, PS4, flipper, salle de sieste…

Accompagnement dès l'arrivée (parcours d'intégration) et tout au long de ta carrière (aide à la certification, formations, E-Learning) !

Salaire : 40k€-55k€

Date annonce : 22/09/2021

Date de debut : 22/09/2021

