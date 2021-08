Consultant Expert - Sécurité des développements

août 2021 par Elite Cyber Group

Nous recherchons une personne ayant une expérience de 10 ans minimum acquise au sein d'un groupe industriel ou d'un cabinet de conseil et avec une compréhension des enjeux, solutions et meilleures pratiques de secured-by-design logiciel et système.



Votre profil :



- Vous avez une bonne connaissance des contraintes réglementaires et de leurs implications sur les développements de logiciels et systèmes critiques ?



- Vous maîtrisez les composants de sécurité clés et avez une bonne vision des solutions open source et marché du domaine (IAM, chiffrement, traçabilité, …) ?



- Vous faites des analyses de risques, threat modeling, abuser stories, du suivi des exigences, SAST, DAST, IAST, du contrôle de conformité continue, MCS, suivi de tests d'intrusion …



Votre personnalité :



Autonomie

Curiosité

Bonne capacité d'analyse et de synthèse



Des exemples de missions :



- Contribuer de manière décisive au développement des offres de conseil autour du « secured by design » logiciel,



- Apporter votre expertise au travers de la réalisation de missions de conseil sur la mise en place de Secured Software Development Lifecycle, aussi bien sur les aspects technologiques qu'organisationnels.



- Intégrer un réseau d'expertise pour échanger sur les meilleures pratiques cyber



- Développer des relations de qualité avec clients et partenaires technologiques



- Definition et l'implémentation de leur démarche de sécurisation logicielle et système.



- Role de team leader / et autres possibilités d'évolutions





Si ces criteres vous correspondent, n'attendez plus et candidatez !



#France #PARIS #LYON #cyber #cybersecurity #perm #permanent #senior #grc #gouvernance #governance #itgovernance #itrisk #compliance #conformité #pssi #riskanalysis #CDI #cybersecurityconsultant #consultantcybersécurité #consultantssi #consultantsécurité #intégrateur #constructeur #editeur #conseil #fw #firewall #firewalling #fortinet #checkpoint #proofpoint #forcepoint #mobileron #adcf5 #proxy #sandboxing #siem #splunk #rapid7 #qualys#itsecurity #infosec #incident #incidenthandling #incidentmanagement #gestiondesincidents #troubleshooting #forensics #siem #dlp #pca #pra #disasterecovery #crisis #crisismanagement #pentest #pentesting #vulnerabilities #vulnerabilityscan #vulnerabilitiesmanagement #log #correlation #securitytools #securityproducts#securityengineer #ingénieursécurité #enduser #clientfinal #job #jobopportunity #cloud #aws #google #google-cloud #datacentr #datacenter #vmware #virtualisation #virtualization €Windows #linux #citrix #google-suite #splunk #symantec #ballabit #one-identity #rapid7 #burp #burp-suite #paloalto #réseau #network #fw #firewall #firewalls #firewalling #F5 #BigIP #ASM #COBIT #TOGAF #cybersecurite #cybersecurity #sécurité-it #itsecurity #cloudsecurity #mobilesecurity #IAM #identityaccessmanagement #gestion-desidentitésnumériques #ad #activedirectory #iaas #paas #api #casb #iot #internetofthethings #IS 2700x #ISO27001 #ISO27002 #ISO27005 #SANS #NIST #CISSP #CISM #GIACGSE #ISC2ISSAP #ISSEP #CCSP #consultant #Cybersecurityengineer #ingénieurcybersécurité #SOC #SecurityOperationcenter #Risques #risk #riskanaysis #anamysederisques #TechnicalSecurity #securitypolicies €Infosec #nformationsecurity #Riskmanagement #ebios #mehari #gapanalysis #international #english



Salaire : 60000

Date annonce : 11/08/2021

Date de debut : 11/08/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...