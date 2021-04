Consultant Expert - Sécurité des Systèmes Industriels

avril 2021 par Elite Cyber Group

Contribution de manière décisive au développement de nos offres de conseil autour de la sécurité des systèmes industriels.

Apporter votre expertise au travers de la réalisation de missions de conseil de haut niveau dans les domaines de la sécurité des systèmes industriels, aussi bien sur les aspects technologiques qu'organisationnels.

Intégrer un réseau d'expertise au niveau du groupe Thales pour échanger sur les meilleurs pratiques et solutions aux challenges cyber posées par les mutations des systèmes industriels.

Développer des relations de qualité à la fois avec des partenaires technologiques et nos clients pour les aider dans la définition et l'implémentation de leur démarche de sécurisation en milieu industriel.

« Coacher » et développer les consultants moins expérimentés pour créer une communauté de pratique à l'échelle de l'entreprise.

De formation ingénieur, vous détenez une expérience de 10 ans minimum acquise au sein d'un groupe industriel ou d'un cabinet de conseil et avez une compréhension fine des enjeux et solutions dans le domaine de la sécurité des environnements industriels ?

Vous avez une bonne connaissance des marchés et acteurs du domaine

Les standards de cyber-sécurité pour le domaine industriel (essentiellement les exigences de l'ANSSI pour les systèmes industriels, exigences émanant des différents modules du standard IEC 62443, exigences émanant du NIST),

Les standards de référence pour les activités de sécurité informatique (ex : ISO27k),

Les méthodes d'analyse de risques (EBIOS, ISO27005, Threat Model)

Vous disposez d'une connaissance générale des technologies présentes dans les environnements industriels (Architecture site – modèle CIM ; protocoles industriels ; système de supervision ; base d'historisation des évènements ; etc…) ?

Vous justifiez d'une expérience pratique, en particulier des activités d'audit et/ou mise en conformité d'installations industrielles ?

Vous avez également une expérience en tant qu'appuie technique pour la mise en œuvre des mesures identifiées suite à des audits ou analyse de risque ?

Vous êtes en capacité d'accompagner nos clients dans la définition et le déploiement de plans de sécurisation ambitieux de leurs systèmes industriels, pour les aider à répondre à leurs enjeux de mise en conformité et de réduction de risque ?

Vous êtes en mesure de mener vos missions dans des contextes nécessitant des échanges en anglais (lu, écrit, parlé) ?

On dit de vous que vous êtes Autonome, Curieux/se, et doté(e) d'une Bonne capacité d'analyse et de synthèse ?

Vous êtes à l'aise pour communiquer en réunion interne ou clientèle ?

Vous aimez partager votre expertise et vos expériences avec des collaborateurs moins expérimentés pour les tirer vers le haut sur vos domaines d'expertise ?

Date annonce : 23/04/2021

Date de debut : 23/04/2021

