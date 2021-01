Consultant Expert Cyber

janvier 2021 par Elite Cyber Group

Gouvernance, Risques et Conformité (GRC)

Technique et Sécurité Opérationnelle (TSO)

Réalisation d'audit d'architecture / configuration

Amélioration et remédiation du niveau de sécurité d'une architecture ou d'une infrastructure SI

Conseil dans le choix et la mise en œuvre d'outils de sécurisation du SI

Être référent technique sur des projets de conformité de PCI DSS, ISO/CEI 27001, RGPD, HDS…

Conseil relatif à la sécurité de l'information auprès de clients sur des situations ponctuelles

Entité spécialisée cyber faisant parti d'un grand groupe international intervenant dans la sécurité et la sûreté (Explosion Incendie, Sûreté Malveillance, Atteintes à l'environnement, Risques professionnels).C'est une entreprise à taille humaine, avec des collaborateurs jeunes et dynamiques qui se retrouvent autour des valeurs telles que l'expertise, le pragmatisme, la passion et la convivialité.Possédant la double casquette de centre de formation et société de conseil certifié PASSI, notre client a deux pôles d'activité:Il recherche actuellement une personne pour venir en soutient du directeur du pôle TSO, le pôle est actuellement composé de 8 consultants allant de un à trois ans, la personne recherché devra donc posséder 5 ans d'expérience (a minima) en cyber sécurité.En les rejoignant, vous disposerez d'un accompagnement personnalisé et d'un accès à 4 formations certifiantes par an.Vous serez amené à intervenir sur des missions tel que:Si ce poste vous intéresse ou bien que vous souhaitez en savoir plus je vous invite à postuler avec un CV à jour.

Salaire : 60 000 / 75 000

Date annonce : 11/01/2021

Date de debut : 11/01/2021

