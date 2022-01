Consultant Cybersécurité Senior GRC

janvier 2022 par Elite Cyber Group

Accompagner lors de démarches de mises en conformité (vis-à-vis des normes et standards usuels de la SSI) ;

Etablir des schémas directeurs sécurité ;

Réaliser des analyses de risques ;

Réaliser des audits SSI techniques et de gouvernance ;

Apporter un support en termes d'expertise SSI lors des phases d'avant-vente en s'appuyant sur le réseau de partners

D'assurer une veille technique permanente (recherche et qualification de solutions auprès de partenaires éditeurs se positionnant sur les thématiques usuelles de la SSI)

EliteCyber représente son client spécialiste du Conseil Cloud & Cybersecurity.S'appuyant sur le réseau et portfolio du Groupe, en moins de deux ils ont réussi à monter une équipe de 30 personnes et compte bien doubler le chiffre sur l'an prochain ! Bref, des ambitions et des projets à ne savoir qu'en faire ;)Pour avoir essayé de débaucher chez eux avant notre partenariat, je peux vous dire que les équipes sont très fidèles et épanouies. Tous s'accordant pour me dire qu'ils ne se laisseraient pas tenter car ils sont très bien où ils sont. Ce n'est pas faute d'avoir essayer pourtant ;)Cette joyeuse équipe recherche aujourd'hui un(e) Consultant(e) GRCWFH policy : à ce jour 3 jours de remote / semaineProfilDe formation supérieure en Ingénierie informatique ou généraliste avec une spécialisation SSI (Bac +5)* Vous disposez d'une expérience d'au moins 7 ans au sein d'un cabinet de conseil ou dans une équipe SSI chez un client final.* Vous avez une bonne connaissance des normes ou des standards (ISO 27XXX, ISO 22301, ISAE 3402, PCIDSS, SOC2, etc.) et des obligations réglementaires ou légales (RGPD, HDS, etc.).* Vous maitrisez les méthodologies d'analyse de risques (EBIOS) ainsi que les solutions de sécurité usuelles (IDS/IPS, WAF, DAM, SIEM, PAM, etc.) permettant d'adresser toutes les thématiques de la SSI.* Vous avez des connaissances techniques globales permettant de réaliser des audits SSI (OS usuels, architectures robustes, principes du développement sécurisé, durcissement des configurations, chiffrement, etc.).* Vous maîtrisez l'anglais (à l'oral et à l'écrit).

Salaire : 65k€-90k€

Date annonce : 03/01/2022

Date de debut : 03/01/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...