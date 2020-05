Consultant Cybersécurité Senior Lyon

mai 2020 par Elite Cyber Group

Évaluation du niveau de maturité en sécurité

Définition de la stratégie de sécurité

Analyse de risques, plan de traitement associé

Audits organisationnels et/ou physiques

Audits et accompagnement à la mise en conformité (ISO 2700x, RGPD…)

Analyse et mise en œuvre des exigences sécurité des clients pour les sous-traitants

Définition et amélioration du référentiel documentaire (PSI, PSSI, PSS, chartes, PAS…)

Définition et amélioration des processus et de leur traçabilité (habilitations, contrôles, incidents, inventaire des actifs, PCA/PRA, audits internes…)

Sensibilisation et formation

RSSI « as a Service » ;

DPO « as a Service »

Homologation des SI

De formation ingénieur ou équivalent, disposant d'une expérience confirmée en Cybersécurité sur des mission techniques et organisationnelles

Expérience Conseil sur des publics variés (DG, Codir, Directions métiers, équipes techniques, utilisateurs…)

Vous avez mis en pratique une ou plusieurs méthodes d'analyse de risques

Vous avez contribué à l'implémentation, au pilotage ou à l'audit de mesures de sécurité (organisationnelles ou techniques) dans le cadre de normes ou de référentiels tels que ISO 27001, PCI-DSS, homologation de SI, RGPD, ISAE 3402

Une certification dans le domaine de la gouvernance SSI serait un plus (ISO 27001 LA, LI ou RM; CISM; CISA...)

Poste à pourvoir en CDI sur Lyon

Pure-player Cybersécurité fondé par deux experts techniques, en cours de certification PASSI, mon client cherche aujourd'hui à renforcer leurs activités sur la région de Lyon en recrutant un(e) Consultant(e) Cybersécurité Senior.Ce modèle entreprise vous parlera si vous aimez être au plus proche de votre management, ici pas d'intermédiaire, la case n+1 vous amène directement aux fondateurs. Prise de décision rapide, flexibilité, agilité, confiance en ses équipes, ouvert à de nouvelles idées, bref des caractéristiques qui prennent tout leur sens et leur valeur durant le contexte bien particulier que nous vivons….« Ceux qui survivent ne sont pas les plus forts mais ceux qui s'adaptent le mieux aux changements." N'est-ce pas ?MISSIONSVous intégrerez la BU Audit-Conseil, vous auditez, accompagnez et conseillez les clients sur des missions à haute valeur ajoutée diverses telles que :PROFIL

Salaire : 55k€/65k€

Date annonce : 18/05/2020

Date de debut : 18/05/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...