Consultant Cybersécurité - Pure player - CDI - Paris - 50/60k

mars 2020 par Elite Cyber Group

Mon client, pure-player Cybersécurité, recherche aujourd'hui un consultant cyber GRC pour rejoindre et renforcer ses équipes !



Cette société, certifiée PASSI, PASSI LPM et CETSI, compte à son actif plus de 20 ans d'expérience en cybersécurité et bénéfice de son propre laboratoire d'évaluation CSPN et COmmon Criteria.



Vous rejoindrez leur équipe constitutée d'une 20aine d'experts techniques et 10 organisationnels et interviendrez uniquement sur des projets au forfait avec la possibilité d'un format télétravail jusqu'à 2 jours par semaine.



En tant que consultant Cybersécurité GRC, vous serez amené à occuper les missions d'audit et de conseil suivantes :



- Politiques de sécurité du système d'informatio

- Formalisation de processus de sécurité

- Analyse de risques

- Gestion des risques (SMSI) et plan d'action sécurité

- Assistance à l'homologation (RGS, LPM, Défense)

- Accompagnement à la certification ISO 27001

- Assistance pour l'obtention de la certification HDS

- Qualification des prestataires de confiance (eIDAS, PDIS, PSIN)

- Audit PASSI

- Mise en conformité avec le RGPD

- Etude d'architecture de sécurité

- Conseil de mise en œuvre de mécanismes cryptographiques



Votre profil :



- Vous êtes passionné(e) par la cybersécurité, justifiez d'un Bac+5 en sécurité des SI et bénéficiez d'une expérience significative d'au moins 2 ans dans ce domaine.

- Vous avez déjà été ammené à travaille en mode projet et faites peuve d'une bonne communication orale et écrite auprès de votre équipe.

- Vous maîtrisez les standards, référentiels métier et méthodologies d'analyse de risques : ISO2700x, EBIOS

- Le plus : Une certification cybersécurité type ISO27001, EBIOS, ISO27005



A la recherche de nouveaux challenges au sein d'une équipe ambitieuse et dynamique ?



Cette opportunité est faite pour vous !



Alors n'hésitez pas à me contacter : elodie.g@elitecyber-group.com / 09.75.12.81.19

Salaire : 50/60k

Date annonce : 13/03/2020

Date de debut : 13/03/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...