Consultant Cybersécurité - Pure Player - Paris - CDI - 45k€/60k€

mars 2020 par Elite Cyber Group

Accompagnement et Conseil auprès des CISO/RSSI clients

Définition de roadmaps sécurité

Mise en place de SMSI : implémentation, évaluation des risques, PCA, basés sur les standards normes série ISO 2700x

Analyse de Risques

Design et revues Architectures

Définition politiques sécurité et standards de configuration

Définition processus sécurité : pentesting, classification, outils GRC, …

Audit et analyse d'écarts

Intégration et suivi de la sécurité dans les projets

Revues et mises en conformité réglementaires

Sensibilisation et formation

Expérience avérée de minimum 3 ans dans la Cybersécurité et notamment sur des missions audit/gouvernance/risques

Excellent(e) communicant(e) vous savez aborder votre position de conseiller(e) auprès d'interlocuteurs de hauts niveaux

Si vous êtes un as de la Sécurité IT notamment sur les thématiques Gouvernance, Conformité, Analyse & Gestion de Risques et que vous avez l'envie de tester vos meilleurs atouts chez la crème de la crème des pure players Cyber, alors je vous autorise à scroller un peu plus basVous me voyez venir à 1000km avec mon discours plat et creux de Recruteuse non ? Alors oui, vous vous doutez que mon client est une référence dans le secteur, qu'il y a foule d'experts chez eux (techniques et organisationnels) et qu'après près de 20 ans d'existence leur carnet de références est bien rempli !L'intro classique mais contenant des infos nécessaires passée, laissez-moi vous parlez du posteContexte :Vous allez rejoindre directement la BU Head of GRC France interviendrez notamment sur les sujets suivantsMissions consulting Expert Technique auprès des Grands Comptes et Organisations Gouvernementales :Projet au forfait et en régie (50/50)Développement et extension des partenariats clientsParticipation au développement d'offresProfil :

Salaire : 45k€/60k€

Date annonce : 06/03/2020

Date de debut : 06/03/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...