Consultant Cybersécurité Paiement Digital

janvier 2021 par Elite Cyber Group

La sécurité du système bancaire et financier est de plus en plus mise à l’épreuve avec la multiplication et la sophistication des cyberattaques. Un de nos clients recherche actuellement...

Réaliser des évaluations et des audits de sécurité physique et logique des SI

Effectuer des analyses de sécurité, de vulnérabilité, de risques sur des systèmes complexes liés aux nouvelles architectures de paiements

Assurer des missions de conseil, des études sur le domaine de la sécurité et un travail de veille

Contribuer au développement de nouvelles offres

La sécurité du système bancaire et financier est de plus en plus mise à l'épreuve avec la multiplication et la sophistication des cyberattaques.Un de nos clients recherche actuellement un Consultant Cyber sécurité paiement digital qui rejoindra l'équipe Sécurité & Certification de la Business Unit Payment Consulting.Ce super héros de la sécurité monétique se positionne comme la référence dans la mise en œuvre de technologies de paiement les plus avancées et la définition des architectures monétiques de demain.Auprès de leur clients grands comptes du secteur bancaire et industriel, vous accompagnerez la transformation numérique des acteurs de l'écosystème (Banques, PSP, commerçants) en participant à l'évolution de leurs systèmes d'information.Vous serez amené à :Vous justifiez d'une expérience minimum de 2 ans dans l'audit et conseil, idéalement dans le domaine du paiement et possédez une bonne maîtrise des systèmes d'information (Réseaux, Bases de Données…).Un bon niveau d'anglais ainsi qu'une expérience sur les normes PCI DSS serait appréciée.

Salaire : 45/50K

Date annonce : 05/01/2021

Date de debut : 05/01/2021

