Consultant Cybersécurité IoT & Embedded Systems

mars 2022 par Elite Cyber Group

Anglais courant

Expérience significative dans au moins l'un des domaines suivants :

Cryptographie,

Certifications / Analyse de Risques : Common Criteria, CSPN, TVRA, EVITA, SHE, NIST, ISA 62443, ISO 7001,

Sécurité des Systèmes Embarqués et Devices : IoT End point, System On Chip, TEE

Operating systems: Linux, Android, iOS

Software Security

Mobile Security

Cloud security : virtualization, orchestration, IAM, Data protection

Network Security : fuzzing, traffic eavesdropping, traffic analysis, traffic corruption

Penetration testing and attacks

Security Audits

Mon client est spécialisé sur le secteur de la Sécurité des Systèmes Embarqués et Devices. Filiale d'un grand groupe d'envergure internationale, ils ont foule de projets sur le domaine et la renommée de leur équipe d'experts ne fait que grandir sur le domaine.Ils recherchent en ce moment des spécialistes sur des sujets Crypto, Sécurité Iot, Sécurité Mobile , Sécurité Réseaux Mobile et Sécurité Cloud pour leur Lab de Paris et Marseille.Vous conseillerez et accompagnerez les clients sur des projets au forfait :• Constante veille sur votre marché/technologie d'expertise, vous connaissez les dernières tendances/solutions à la pointe• Contribution à la notoriété du Lab en effectuant des publications, conférences et autres événement extérieurs afin de devenir référent auprès d'une communauté d'experts• Vous rencontrerez des clients pour évaluer leurs problèmes techniques et proposer des services de conseil sur mesure.• Vous détecterez les nouvelles opportunités commerciales et vous en évaluerez la faisabilité en analysant la charge de travail, les risques, les partenaires et les parties prenantes.• Vous dirigerez les équipes de projet et assurerez la liaison avec les clients pour la livraison.• Vous serez un mentor technique des équipes du Lab pour votre domaine d'expertise.• Vous pouvez gérer un doctorant sur des sujets avancés.PROFIL

Salaire : 50K€/80K€ (selon profil)

Date annonce : 03/03/2022

Date de debut : 03/03/2022

